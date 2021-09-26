Полуголая девушка выпала из окна на крышу машины во время секса. Видео © Соцсети

Необычный инцидент произошёл в тайваньском Тайбэе, где полуголая девушка случайно выскользнула из окна. На появившихся в Сети кадрах видно, как она падает на крышу припаркованной машины.

Как уточняет Daily Star, эффектный полёт произошёл во время любовных утех с молодым человеком — темпераментная дама с болтающимися на одной ноге шортиками просто соскользнула с подоконника. Через несколько минут из дома выбежал её любовник и помог девушке слезть с разбитого авто. Юную особу госпитализировали с травмой спины.