Полуголая девушка выпала из окна на крышу машины во время секса
Пострадавшую госпитализировали с травмой спины, автомобиль тоже был изрядно помят.
Полуголая девушка выпала из окна на крышу машины во время секса. Видео © Соцсети
Необычный инцидент произошёл в тайваньском Тайбэе, где полуголая девушка случайно выскользнула из окна. На появившихся в Сети кадрах видно, как она падает на крышу припаркованной машины.
Как уточняет Daily Star, эффектный полёт произошёл во время любовных утех с молодым человеком — темпераментная дама с болтающимися на одной ноге шортиками просто соскользнула с подоконника. Через несколько минут из дома выбежал её любовник и помог девушке слезть с разбитого авто. Юную особу госпитализировали с травмой спины.
Ранее Лайф сообщал, что "Неуязвимый" из Дагестана не получил ни царапины во время камнепада. Мужчина укрылся от "обстрела" в кузове грузовика, а один из валунов даже пролетел в нескольких сантиметрах от его головы.
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