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Россияне назвали лучшие города для построения карьеры

В пятёрку худших вошли Астрахань, Тольятти, Саратов, Омск и Волгоград.

26 сентября, 06:48
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Москва и Санкт-Петербург, по мнению россиян, оказались лучшими городами для построения карьеры. Как следует из результатов исследования сервиса по поиску работы SuperJob, за эти варианты проголосовало 71% и 63% опрошенных соответственно. Третье место заняла Казань, 53% довольны карьерными возможностями в городе.

В опросе участвовало 3000 россиян из Москвы и Санкт-Петербурга и по 500 человек из 37 других городов страны, сообщает РБК. По результатам исследования, почти половина респондентов считает лучшими городами по возможности продвижения на работе Тюмень и Екатеринбург. В пятёрку худших вошли Астрахань, Тольятти, Саратов, Омск и Волгоград.

По сравнению с результатами прошлогоднего рейтинга, оценка мегаполисов как лучших городов для построения карьеры снизилась. Зато увеличились показатели нескольких других субъектов страны. За Новокузнецк проголосовало 27% респондентов, что на 7% больше, чем в прошлом исследовании. За Барнаул — 29% (плюс 5%), за Махачкалу — 32% (плюс 4%), за Томск — 29% (плюс 3%).

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Ранее Лайф писал о том, что каждый второй россиянин сталкивался с мошенниками при поиске работы. При этом каждый пятый житель страны попался на уловки злоумышленников и потерял от 10 до 50 тысяч рублей.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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