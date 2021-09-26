Россияне назвали лучшие города для построения карьеры

Москва и Санкт-Петербург, по мнению россиян, оказались лучшими городами для построения карьеры. Как следует из результатов исследования сервиса по поиску работы SuperJob, за эти варианты проголосовало 71% и 63% опрошенных соответственно. Третье место заняла Казань, 53% довольны карьерными возможностями в городе.

В опросе участвовало 3000 россиян из Москвы и Санкт-Петербурга и по 500 человек из 37 других городов страны, сообщает РБК. По результатам исследования, почти половина респондентов считает лучшими городами по возможности продвижения на работе Тюмень и Екатеринбург. В пятёрку худших вошли Астрахань, Тольятти, Саратов, Омск и Волгоград.

По сравнению с результатами прошлогоднего рейтинга, оценка мегаполисов как лучших городов для построения карьеры снизилась. Зато увеличились показатели нескольких других субъектов страны. За Новокузнецк проголосовало 27% респондентов, что на 7% больше, чем в прошлом исследовании. За Барнаул — 29% (плюс 5%), за Махачкалу — 32% (плюс 4%), за Томск — 29% (плюс 3%).