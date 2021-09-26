В Кремле рассказали о судьбе щуки, которую поймали Путин и Шойгу
Небольшой отдых в Сибири российский лидер и глава военного ведомства устроили себе в начале осени.
Скриншот из видео © LIFE
Из щуки, которую во время сентябрьского отдыха поймали президент России Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу, сварили уху. Об этом Лайфу рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, уточнив, что рыба не взвешивалась.
"Не взвешивали [пойманную рыбу]. Но уха была", — сказал Песков.
Напомним, рыбалка стала частью отдыха, который российский лидер и глава военного ведомства устроили себе в начале сентября в сибирской тайге. Лайф публиковал видео с похода.
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