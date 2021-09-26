В Кремле рассказали о судьбе щуки, которую поймали Путин и Шойгу

Из щуки, которую во время сентябрьского отдыха поймали президент России Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу, сварили уху. Об этом Лайфу рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, уточнив, что рыба не взвешивалась.

"Не взвешивали [пойманную рыбу]. Но уха была", — сказал Песков.