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В Кремле рассказали о судьбе щуки, которую поймали Путин и Шойгу

Небольшой отдых в Сибири российский лидер и глава военного ведомства устроили себе в начале осени.

26 сентября, 06:07

Скриншот из видео © LIFE

Из щуки, которую во время сентябрьского отдыха поймали президент России Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу, сварили уху. Об этом Лайфу рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, уточнив, что рыба не взвешивалась.

"Не взвешивали [пойманную рыбу]. Но уха была", — сказал Песков.

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Напомним, рыбалка стала частью отдыха, который российский лидер и глава военного ведомства устроили себе в начале сентября в сибирской тайге. Лайф публиковал видео с похода.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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