Жёлтый уровень погодной опасности объявили в Москве и области

Жёлтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье. Предупреждение действует до 8 часов вечера воскресенья, следует из данных Гидометцентра России.

"Жёлтый — погода потенциально опасна", — говорится на сайте учреждения.

Отмечается, что опасность для москвичей и жителей области может представлять сильный ветер, порывы которого, как ожидается, будут достигать 15 метров в секунду.