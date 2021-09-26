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Жёлтый уровень погодной опасности объявили в Москве и области

Ожидается, что дискомфорт жителям регионов доставит сильный ветер.

26 сентября, 05:15
<p>Фото © ТАСС / Михаил Терещенко</p>

Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Жёлтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье. Предупреждение действует до 8 часов вечера воскресенья, следует из данных Гидометцентра России.

"Жёлтый — погода потенциально опасна", — говорится на сайте учреждения.

Жителей нескольких регионов России предупредили об опасной погоде

Жителей нескольких регионов России предупредили об опасной погоде

Отмечается, что опасность для москвичей и жителей области может представлять сильный ветер, порывы которого, как ожидается, будут достигать 15 метров в секунду.

Ранее Лайф писал, что в Москву в конце месяца придёт бабье лето. В этот период погода будет сухой и солнечной, но при этом всё равно прохладной.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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