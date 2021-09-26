Жёлтый уровень погодной опасности объявили в Москве и области
Ожидается, что дискомфорт жителям регионов доставит сильный ветер.
Фото © ТАСС / Михаил Терещенко
Жёлтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье. Предупреждение действует до 8 часов вечера воскресенья, следует из данных Гидометцентра России.
"Жёлтый — погода потенциально опасна", — говорится на сайте учреждения.
Отмечается, что опасность для москвичей и жителей области может представлять сильный ветер, порывы которого, как ожидается, будут достигать 15 метров в секунду.
Ранее Лайф писал, что в Москву в конце месяца придёт бабье лето. В этот период погода будет сухой и солнечной, но при этом всё равно прохладной.
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