Какие купюры исчезнут в России в первую очередь, рассказал эксперт

В беседе с радио Sputnik он рассказал, что сейчас крупные российские города уже по большей части отказались от наличных. В них доля безналичных платежей выросла до 70%. На это, уверен Достов, значительно повлияла пандемия.

"Ещё год назад я бы сказал, что у нас будут две зоны, где останутся наличные. Первая — это крупные купюры, которые используются для сохранения средств в качестве аварийного запаса. Вторая — это мелочь, которую используют для чаевых или чтобы давать детям. Сейчас у нас стремительно развивается сервис безналичных чаевых и сервисы для детей. Я думаю, что мелкие купюры тоже будут уходить. Я думаю, что в обороте останутся в основном крупные купюры. Доля остальных купюр будет падать", — считает Виктор Достов.