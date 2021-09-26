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На юго-западе Китая более десяти человек пропали при сходе оползня

В уезде Тяньцюань, где произошло ЧП, мобилизованы все экстренные службы, ведутся спасательные операции.

26 сентября, 04:05
<p>Фото © ТАСС / ZAuma</p>

Фото © ТАСС / ZAuma

На юго-западе Китая более десяти человек пропали без вести при сходе оползня. Это случилось на строительной площадке в городе Яань на территории уезда Тяньцюань. Телеканал CGTN сообщает, что из-за проливных дождей в этом регионе произошло смещение грунта и горной породы.

Идёт спасательная операция, мобилизованы все экстренные службы и ресурсы. Перекрыты дороги, ведущие к месту ЧП.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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