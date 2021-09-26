На юго-западе Китая более десяти человек пропали при сходе оползня
В уезде Тяньцюань, где произошло ЧП, мобилизованы все экстренные службы, ведутся спасательные операции.
Фото © ТАСС / ZAuma
На юго-западе Китая более десяти человек пропали без вести при сходе оползня. Это случилось на строительной площадке в городе Яань на территории уезда Тяньцюань. Телеканал CGTN сообщает, что из-за проливных дождей в этом регионе произошло смещение грунта и горной породы.
Идёт спасательная операция, мобилизованы все экстренные службы и ресурсы. Перекрыты дороги, ведущие к месту ЧП.
Ранее Лайф сообщал о гибели людей в результате опрокидывания судна в Китае. Паром перевозил 46 человек по реке Бэйпаньцзян на юго-западе страны.
Комментариев: 0