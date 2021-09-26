"Я не мог проиграть в такой день": Усик назвал одну из причин его победы в бою с Джошуа
Для британца этот поединок стал вторым поражением в карьере, а вот у украинского спортсмена за спиной только победы.
Фото © Instagram / usykaa
Во время боя с британским боксёром Энтони Джошуа у украинца Александра Усика была особая мотивация. Какая именно, спортсмен рассказал журналистам.
"Единственное, что я хотел сделать, — это прославить этим боем своего господа Иисуса Христа. Сказать: "Слава Богу! Победа от него". Сегодня 12 лет назад моя жена сказала мне да. Я не мог проиграть в такой день", — заявил Александр Усик, слова которого передаёт RT.
Лайф рассказывал, что в ночь на 26 сентября Усик победил Джошуа и стал обладателем сразу трёх титулов. У украинского тяжеловеса по-прежнему ни одного поражения в профессиональной карьере, а большинство побед — нокаутом.
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