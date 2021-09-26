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"Я не мог проиграть в такой день": Усик назвал одну из причин его победы в бою с Джошуа

Для британца этот поединок стал вторым поражением в карьере, а вот у украинского спортсмена за спиной только победы.

26 сентября, 03:41
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/usykaa/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">usykaa</a></p>

Фото © Instagram / usykaa

Во время боя с британским боксёром Энтони Джошуа у украинца Александра Усика была особая мотивация. Какая именно, спортсмен рассказал журналистам.

"Единственное, что я хотел сделать, — это прославить этим боем своего господа Иисуса Христа. Сказать: "Слава Богу! Победа от него". Сегодня 12 лет назад моя жена сказала мне да. Я не мог проиграть в такой день", — заявил Александр Усик, слова которого передаёт RT.

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Лайф рассказывал, что в ночь на 26 сентября Усик победил Джошуа и стал обладателем сразу трёх титулов. У украинского тяжеловеса по-прежнему ни одного поражения в профессиональной карьере, а большинство побед — нокаутом.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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