Усик победил Джошуа и стал обладателем сразу трёх титулов

Украинский боксёр Александр Усик завоевал три титула чемпиона мира в супертяжёлом весе, одержав победу над британцем Энтони Джошуа. 12-раундовый поединок проходил в Лондоне.

Таким образом, Усик в 34 года стал обладателем титулов чемпиона мира по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), Всемирной боксёрской организации (WBO) и Международной боксёрской федерации (IBF).

На профессиональном ринге у него по-прежнему нет поражений, лишь 19 побед, 13 из которых нокаутом. Что касается 31-летнего Джошуа, то для него это второе поражение в профессиональной карьере. Также на его счету 24 победы (22 нокаутом).