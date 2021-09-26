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Усик победил Джошуа и стал обладателем сразу трёх титулов

У украинского тяжеловеса по-прежнему ни одного поражения в профессиональной карьере, а большинство побед — нокаутом.

25 сентября, 22:08
<p>Фото © ТАСС \ PA</p>

Фото © ТАСС \ PA

Украинский боксёр Александр Усик завоевал три титула чемпиона мира в супертяжёлом весе, одержав победу над британцем Энтони Джошуа. 12-раундовый поединок проходил в Лондоне.

Таким образом, Усик в 34 года стал обладателем титулов чемпиона мира по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), Всемирной боксёрской организации (WBO) и Международной боксёрской федерации (IBF).

Британский боксёр после поражения в поединке угостил Александра Усика бургерами — видео

Британский боксёр после поражения в поединке угостил Александра Усика бургерами — видео

На профессиональном ринге у него по-прежнему нет поражений, лишь 19 побед, 13 из которых нокаутом. Что касается 31-летнего Джошуа, то для него это второе поражение в профессиональной карьере. Также на его счету 24 победы (22 нокаутом).

Ранее Лайф рассказывал, что Джошуа перед чемпионским боем оказался на 8 килограммов тяжелее Усика.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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