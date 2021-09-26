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Стерлинг отказался от боя с Петром Яном

Россиянин всё равно может провести встречу за временный чемпионский пояс, но уже с другим соперником.

25 сентября, 21:37
<p>Алджамейн Стерлинг. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/funkmastermma/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">funkmastermma</a></p>

Алджамейн Стерлинг. Фото © Instagram / funkmastermma

Американец Алджамейн Стерлинг снялся с реванша против россиянина Петра Яна. Бой должен был пройти 30 сентября в Абу-Даби.

Как пишет ТАСС, Стерлинг принял решение не выходить на ринг из-за проблем с шеей. По данным агентства, американцу пришлось перенести операцию.

При этом Пётр Ян всё же может провести бой за временный чемпионский пояс Абсолютного бойцовского чемпионата в легчайшем весе. Его соперником может стать американец Кори Сэндхэген.

Пётр Ян после поражения от американца вылетел из топ-10 лучших бойцов UFC

Пётр Ян после поражения от американца вылетел из топ-10 лучших бойцов UFC

Ранее Лайф писал, что 7 марта Пётр Ян сенсационно лишился пояса во время боя с Алджамейном Стерлингом в Лас-Вегасе. Ян лишился титула чемпиона UFC в легчайшем весе.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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