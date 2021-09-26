Стерлинг отказался от боя с Петром Яном
Россиянин всё равно может провести встречу за временный чемпионский пояс, но уже с другим соперником.
Алджамейн Стерлинг. Фото © Instagram / funkmastermma
Американец Алджамейн Стерлинг снялся с реванша против россиянина Петра Яна. Бой должен был пройти 30 сентября в Абу-Даби.
Как пишет ТАСС, Стерлинг принял решение не выходить на ринг из-за проблем с шеей. По данным агентства, американцу пришлось перенести операцию.
При этом Пётр Ян всё же может провести бой за временный чемпионский пояс Абсолютного бойцовского чемпионата в легчайшем весе. Его соперником может стать американец Кори Сэндхэген.
Ранее Лайф писал, что 7 марта Пётр Ян сенсационно лишился пояса во время боя с Алджамейном Стерлингом в Лас-Вегасе. Ян лишился титула чемпиона UFC в легчайшем весе.
Лента новостей
"Будет несколько пиков": Врач рассказал, какой может быть четвёртая волна ковида в России
сегодня в 21:34
"Зря смеётесь — он греет!": Шойгу позабавил камин в палатке Путина во время отдыха в тайге
сегодня в 21:09
Рыбалка, прогулки и костёр у палатки: Опубликовано видео с отдыха Путина и Шойгу в сибирской тайге
сегодня в 21:00
Комментариев: 0