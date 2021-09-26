Стерлинг отказался от боя с Петром Яном

Американец Алджамейн Стерлинг снялся с реванша против россиянина Петра Яна. Бой должен был пройти 30 сентября в Абу-Даби.

Как пишет ТАСС, Стерлинг принял решение не выходить на ринг из-за проблем с шеей. По данным агентства, американцу пришлось перенести операцию.

При этом Пётр Ян всё же может провести бой за временный чемпионский пояс Абсолютного бойцовского чемпионата в легчайшем весе. Его соперником может стать американец Кори Сэндхэген.