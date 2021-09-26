"Будет несколько пиков": Врач рассказал, какой может быть четвёртая волна ковида в России
По мнению иммунолога, она станет более затяжной — растянется на несколько времён года.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Денис Гришкин
Четвёртая волна коронавируса в России, которая придётся на осень-зиму и начало весны, будет иметь большие показатели заболеваемости на протяжении всей длительности. Такое мнение высказал генеральный директор контрактно-исследовательской компании "КЭГ", иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
"Четвёртая волна будет затяжной, многовершинной, то есть будет несколько пиков. Я беру в целом этот период: осень-зима и первая половина весны. Там будут взлёты и падения, но уровень падения не будет очень заметен. Всё равно цифры будут высокие в среднем. В этом главная проблема", — сказал в интервью Ura.ru Николай Крючков.
Медик уверен, что грядущий сезон эпидемии будет тяжелее предыдущих.
В то же время Лайф рассказывал, что вирусолог призвал не ждать четвёртой волны ковида в России. По его словам, в настоящий момент в стране не наблюдается обострения ситуации с коронавирусом.
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