С дубинками и слезоточивым газом: В Ницце жёстко разогнали митингующих против коронавирусных ограничений
Участники акции протеста пришли к дому мэра, где их и встретила полиция. Главу города поведение протестующих возмутило.
Во французской Ницце полицейские применили слезоточивый газ в отношении участников митинга против санитарных мер. Очевидцы сняли, как сотрудники правоохранительных органов в спецобмундировании бьют митингующих.
Жёсткий разгон демонстрантов под домом мэра Ниццы. Видео © Соцсети
Как пишет французская газета Nice-Matin, участники протеста пытались пробиться к дому мэра Ниццы Кристиана Эстрози. Его такое положение дел возмутило.
"Нападать на дом моей семьи — это немыслимо и показывает дикость тех, кто утверждает, что защищает правое дело", — написал мэр в своём микроблоге в "Твиттере".
Недавно сотни украинцев тоже устроили марш против карантина и вакцинации. В руках у людей были плакаты с лозунгами "Стоп, фейк-пандемия!", "Против обязательной вакцинации", "Права людей" и другие транспаранты.
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