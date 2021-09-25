Во французской Ницце полицейские применили слезоточивый газ в отношении участников митинга против санитарных мер. Очевидцы сняли, как сотрудники правоохранительных органов в спецобмундировании бьют митингующих.

Жёсткий разгон демонстрантов под домом мэра Ниццы. Видео © Соцсети

Как пишет французская газета Nice-Matin, участники протеста пытались пробиться к дому мэра Ниццы Кристиана Эстрози. Его такое положение дел возмутило.

"Нападать на дом моей семьи — это немыслимо и показывает дикость тех, кто утверждает, что защищает правое дело", — написал мэр в своём микроблоге в "Твиттере".