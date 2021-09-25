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С дубинками и слезоточивым газом: В Ницце жёстко разогнали митингующих против коронавирусных ограничений

Участники акции протеста пришли к дому мэра, где их и встретила полиция. Главу города поведение протестующих возмутило.

25 сентября, 20:55

Во французской Ницце полицейские применили слезоточивый газ в отношении участников митинга против санитарных мер. Очевидцы сняли, как сотрудники правоохранительных органов в спецобмундировании бьют митингующих.

Жёсткий разгон демонстрантов под домом мэра Ниццы. Видео © Соцсети

Как пишет французская газета Nice-Matin, участники протеста пытались пробиться к дому мэра Ниццы Кристиана Эстрози. Его такое положение дел возмутило.

"Нападать на дом моей семьи — это немыслимо и показывает дикость тех, кто утверждает, что защищает правое дело", написал мэр в своём микроблоге в "Твиттере".

Минимум трое полицейских пострадали на митинге против санитарных пропусков в Париже

Минимум трое полицейских пострадали на митинге против санитарных пропусков в Париже

Недавно сотни украинцев тоже устроили марш против карантина и вакцинации. В руках у людей были плакаты с лозунгами "Стоп, фейк-пандемия!", "Против обязательной вакцинации", "Права людей" и другие транспаранты.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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