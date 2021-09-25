"Саммит демократий", инициированный Вашингтоном, может послужить шагом в сторону раскола мирового сообщества на "своих" и "чужих", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Участников, разумеется, Вашингтон будет определять сам, присваивая себе право определять степень соответствия той или иной страны демократическим стандартам. По сути, эта инициатива — вполне в духе холодной войны — провозглашает новый идеологический "крестовый поход" против всех несогласных", — сказал Сергей Лавров.

Министр отметил, что такая линия проводится на фоне слов президента Джо Байдена о том, что США не хотят разделения мира на противостоящие блоки. На деле же, убеждён министр, "саммит демократий" разделит мировое сообщество на "своих" и "чужих". Он также добавил, что западные страны пытаются перевести дискуссии по ключевым проблемам в удобные для себя форматы.

"Не так давно в этой логике Германия и Франция объявили о создании "альянса мультилатералистов". Хотя, казалось бы, какая ещё структура может быть более многосторонней, чем ООН? Однако Берлин и Париж посчитали, что в ООН много "консерваторов", которые сдерживают усилия "передового авангарда". Идеалом "эффективного мультилатерализма" они провозгласили и Евросоюз, всем другим предложено на него равняться", — продолжил Сергей Лавров.