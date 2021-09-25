НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Трамп назвал то единственное, что может удержать его от участия в новых выборах

Бывший американский президент заявляет, что не может терпеть того, что сейчас делают с США.

25 сентября, 20:17
<p>Дональд Трамп. Фото © ТАСС / АР</p>

Дональд Трамп. Фото © ТАСС / АР

Дональда Трампа удержит от участия в президентских выборах в 2024 году только болезнь. Об этом бывший американский лидер сообщил журналистам.

Во время интервью радиостанции Real America's Voice Трампу задали вопрос о том, есть ли у него какая-либо причина, которая может остановить его от грядущей предвыборной гонки.

"Ну, это мог бы быть нехороший звонок от доктора или что-то похожее. Такое тоже бывает. Но, вообще-то, вы знаете, я чувствую себя хорошо и просто не могу терпеть того, что делают с нашей страной", ответил Трамп.

Трамп не уверен, что Штатами управляет Байден

Трамп не уверен, что Штатами управляет Байден

Ранее Трамп выражал сомнение, что Штатами управляет Байден. Экс-президент Америки отмечал, что кто-то "отключает микрофоны каждый раз, когда говорит" действующий лидер страны.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

В США судят двух человек, обманувших россиянина на $75 тысяч за фото с Трампом

21 сентября, 06:01

Арестованного Швейцарией россиянина подозревают во вмешательстве в выборы США

4 сентября, 15:11

Лавров: Россия предоставила все данные с радаров по рейсу MH17

сегодня в 18:55

"Крестовый поход на несогласных": Лавров назвал "саммит демократий" движением к расколу мирового сообщества

сегодня в 20:23

"Поведение обиженного мужчины": Психолог предположила, зачем бывший муж Полины Гагариной подал на певицу в суд

сегодня в 19:55

Новости партнеров

Layer 1