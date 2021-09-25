Трамп назвал то единственное, что может удержать его от участия в новых выборах
Бывший американский президент заявляет, что не может терпеть того, что сейчас делают с США.
Дональд Трамп. Фото © ТАСС / АР
Дональда Трампа удержит от участия в президентских выборах в 2024 году только болезнь. Об этом бывший американский лидер сообщил журналистам.
Во время интервью радиостанции Real America's Voice Трампу задали вопрос о том, есть ли у него какая-либо причина, которая может остановить его от грядущей предвыборной гонки.
"Ну, это мог бы быть нехороший звонок от доктора или что-то похожее. Такое тоже бывает. Но, вообще-то, вы знаете, я чувствую себя хорошо и просто не могу терпеть того, что делают с нашей страной", — ответил Трамп.
Ранее Трамп выражал сомнение, что Штатами управляет Байден. Экс-президент Америки отмечал, что кто-то "отключает микрофоны каждый раз, когда говорит" действующий лидер страны.
Комментариев: 0