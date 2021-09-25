Депутат Рады заявил, что Украина превратилась в экспортёра рабочей силы

Украина поставляет за границу не товары, а людей, заявили в Киеве. Страна превратилась в экспортёра рабочей силы, только изменив стратегический курс развития государства, можно ещё вернуть человеческий ресурс, заявил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" депутат Верховной рады Юрий Бойко.

"Мы полностью потеряли рынок России. В Евросоюз экспорт — 18 млрд (долларов. — Прим. ред.), а наши заробитчане только официальных переводов в 2020 году сделали на 12 млрд. Мы превратились в страну-экспортёра трудовых ресурсов. Не товаров, которые производим у нас, а люди едут туда и переводят нам деньги. Это очень плохая тенденция", — цитирует Бойко пресс-служба политсилы.

Политик добавил, что в 2018–2020 годах уехавшие на заработки переводили на Украину в среднем 11,6 миллиарда долларов в год, а прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в этот период составили всего 3,2 миллиарда долларов ежегодно. Между тем экспорт сырья и трудовых ресурсов — это признак бедной страны, отмечает Бойко. Он подчеркнул, что крайне необходимо увеличивать ПИИ. Решить вопрос можно, только подчинив все направления плану восстановления мира и развития экономики.

"По оценкам экспертов, с начала прошлого года Украину покинули более 66 тысяч врачей и медицинских работников. И это на фоне эпидемии коронавируса <…> Большинство медиков, которые остаются в нашей стране, — пенсионного и предпенсионного возраста. И если уже сегодня не принять экстренных мер, то скоро нас просто некому будет лечить", — подчеркнул Бойко.