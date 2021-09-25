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Депутат Рады заявил, что Украина превратилась в экспортёра рабочей силы

В 2018–2020 годах гастарбайтеры переводили на родину в среднем $11,6 млрд в год. При этом прямых инвестиций страна получала в три раза меньше.

25 сентября, 20:45
<p>Фото © <a href="https://zagittya.com.ua/news/novosti/jurij_bojko_ukraina_prevratilas_v_stranuleksportera_trudovyh_resursov.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт ПП "Оппозиционная платформа — За жизнь"</a></p>

Фото © Сайт ПП "Оппозиционная платформа — За жизнь"

Украина поставляет за границу не товары, а людей, заявили в Киеве. Страна превратилась в экспортёра рабочей силы, только изменив стратегический курс развития государства, можно ещё вернуть человеческий ресурс, заявил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" депутат Верховной рады Юрий Бойко.

"Мы полностью потеряли рынок России. В Евросоюз экспорт — 18 млрд (долларов. — Прим. ред.), а наши заробитчане только официальных переводов в 2020 году сделали на 12 млрд. Мы превратились в страну-экспортёра трудовых ресурсов. Не товаров, которые производим у нас, а люди едут туда и переводят нам деньги. Это очень плохая тенденция", — цитирует Бойко пресс-служба политсилы.

Политик добавил, что в 2018–2020 годах уехавшие на заработки переводили на Украину в среднем 11,6 миллиарда долларов в год, а прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в этот период составили всего 3,2 миллиарда долларов ежегодно. Между тем экспорт сырья и трудовых ресурсов — это признак бедной страны, отмечает Бойко. Он подчеркнул, что крайне необходимо увеличивать ПИИ. Решить вопрос можно, только подчинив все направления плану восстановления мира и развития экономики.

"По оценкам экспертов, с начала прошлого года Украину покинули более 66 тысяч врачей и медицинских работников. И это на фоне эпидемии коронавируса <…> Большинство медиков, которые остаются в нашей стране,пенсионного и предпенсионного возраста. И если уже сегодня не принять экстренных мер, то скоро нас просто некому будет лечить", — подчеркнул Бойко.

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Ранее Лайф сообщал, в конце августа была утверждена стратегия внешней политики Украины. Где в том числе говорится, что страна собирается продвигать украинский экспорт, привлекать иностранные инвестиции в экономику.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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