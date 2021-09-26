В начале сентября президент России Владимир Путин и министр обороны РФ отправились на отдых в тайгу на несколько дней. Наконец появилось видео их путешествия. В одном из эпизодов Шойгу позабавил камин, установленный в палатке Путина. Дело в том, что огонь в нём был только нарисован.