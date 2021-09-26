"Зря смеётесь — он греет!": Шойгу позабавил камин в палатке Путина во время отдыха в тайге
Президент и глава Минобороны уже традиционно выделили пару дней в своём графике, чтобы побывать на природе.
Шойгу позабавил камин в палатке Путина во время отдыха в тайге. Видео © LIFE
В начале сентября президент России Владимир Путин и министр обороны РФ отправились на отдых в тайгу на несколько дней. Наконец появилось видео их путешествия. В одном из эпизодов Шойгу позабавил камин, установленный в палатке Путина. Дело в том, что огонь в нём был только нарисован.
"Это камин, да. Между прочим, зря вы смеётесь — он греет", — сказал, улыбаясь, Путин, комментируя смех заглянувшего в палатку Шойгу.
"Посмотрите!" — пригласил жестом "погреться" у камина Путин.
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Ранее Лайф рассказывал другие подробности об отдыхе Путина и Шойгу в тайге. Глава государства и министр обороны наблюдали диких животных. Приходилось даже говорить шёпотом.
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