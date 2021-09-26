Футбол, встань с колен: Почему ведущие игроки отказываются участвовать в акциях против расизма Антирасистское движение Black Lives Matter обрело популярность после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в мае 2020 года. Сейчас оно стремительно теряет актуальность 25 сентября, 21:40 Ромелу Лукаку. Фото © Twitter / RomeluLukaku9

Ведущие футболисты один за другим отказываются вставать на колено перед матчами в знак поддержки борьбы с расизмом. Движение уже не вызывает прежних эмоций и постепенно сходит на нет. Игроки предпочитают обращать внимание на данную проблему другими способами.

Откуда взялась идея преклонять колено

Антирасистское движение Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение") возникло еще в 2013 году, но обрело всемирную популярность лишь в прошлом году после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. 25 мая полицейские штата Миннеаполис заподозрили его в попытке расплатиться в магазине фальшивыми купюрами. Во время задержания сотрудники правоохранительных органов повалили Флойда на землю, а один из копов надавил коленом на его шею. Позднее выяснилось, что у задержанного были проблемы с дыханием. В результате инцидента он скончался в больнице.

После смерти Флойда в США и ряде других стран начались акции протеста против полицейского насилия и вседозволенности. Не обошлось без погромов и грабежей. Спортсмены решили поддержать движение Black Lives Matter, но, естественно, без применения насилия. Представители многих видов спорта начали в знак солидарности вставать на одно колено перед началом матчей. В Английской премьер-лиге традиция сохраняется до сих пор.



Преклонял колено и президент США Джо Байден. В частности, он поступил подобным образом на летней встрече с чемпионками женской НБА из команды "Сиэтл Шторм" в Белом доме. Одновременно Байден держал подаренную ему баскетбольную майку клуба со своей фамилией и номером 46 (политик является 46-м по счёту президентом США). Это вызвало удивление и смех у присутствовавших.

Байден преклонил колено на встрече с темнокожими баскетболистками. Видео © Соцсети

Коленопреклонение не всем пришлось по вкусу

Надо сказать, что идея нашла понимание далеко не во всех странах. Во время летнего чемпионата Европы по футболу целый ряд сборных отказались вставать на колено. В Венгрии вообще не постеснялись заявить, что негативно относятся к подобной традиции. Болельщики в Будапеште постоянно освистывали преклонявших колено игроков.

— Для нашей культуры эта система жестов кажется непонятной и провокационной. Болельщики свистели, потому что они обычно именно так реагируют на провокации. Да, фанаты не всегда отвечают элегантно, но мы их понимаем. Мне кажется, что в спорте не должно быть преклонения коленей, — заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Акция Black Lives Matter была освистана болельщиками и перед началом финального матча Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Челси", который прошёл на стадионе "Драгау" в Порту. При этом все футболисты и представители судейской бригады преклонили колено в знак солидарности.

Футболисты признали, что идея себя изжила

К хору противников акции Black Lives Matter начали присоединяться ведущие футболисты. Защитник лондонского "Челси" Маркос Алонсо заявил, что больше не будет вставать на колено перед матчами.

— Я по-прежнему выступаю категорически против расизма и всех видов дискриминации. При этом мне кажется более разумным указывать на надпись "Нет расизму" на рукаве футболки. Именно так поступают в ряде других стран. Этот способ мне ближе. Буду делать то же самое, но чуть-чуть по-другому. Мне кажется, что жест с преклонением колена в какой-то момент утратил своё значение, — заявил испанец.

Своего футболиста поддержал главный тренер победителей Лиги чемпионов Томас Тухель. Он признал: для того чтобы обратить внимание на проблему расизма, нужно действовать нешаблонно. Прежними методами уже трудно добиться поставленной цели.

— Мы все против расизма. Мы вместе приняли решение вставать на колено, но, может быть, пришло время что-то изменить, чтобы снова обратить внимание на эту проблему. Существуют разные способы, — отметил немецкий специалист.

Выступил против преклонения колена перед матчами и лидер нападения "Челси" Ромелу Лукаку, вернувшийся в команду перед началом сезона. Бельгиец считает, что сложившаяся практика потеряла свою эффективность.

— Да, мы встаём на колено, нам все аплодируют. Однако после матчей можно в очередной раз столкнуться с оскорблениями. Нельзя убивать игру дискриминациями. Такого просто не должно быть. Ведь футбол — это удовольствие и радость. Неправильно, когда ты чувствуешь себя незащищённым из-за мнения необразованных людей, — утверждает Лукаку.

"Преклонить колено готов перед Богом"

В России, как и во многих других странах, идея преклонять колено в знак солидарности с борьбой против расизма также не нашла большого отклика. На недавнем матче Лиги чемпионов между "Зенитом" и "Челси" акцию Black Lives Matter поддержали лишь шестеро легионеров петербургского клуба: Дуглас Сантос, Вендел, Сердар Азмун, Вилмар Барриос, Малком и Клаудиньо. Главный тренер клуба Сергей Семак заявил, что уважает права всех людей на планете, а не только темнокожих.



— Вставать на колено или не вставать — личное дело каждого футболиста. У меня другое мнение. Я уважаю права всех людей абсолютно. Преклонить колено я готов перед Богом, — сказал наставник.

В мае перед началом гонки "Формула-1" в Испании на колено встал российский пилот команды "Хаас" Никита Мазепин. Впрочем, в отличие от других гонщиков, он объяснил свои действия далеко не борьбой с расизмом.

— Прошло 76 лет со Дня Победы, и никто этого не забыл. Я преклонил колено в знак уважения к ветеранам и людям, причастным к Победе, — отметил Мазепин.

В марте российский арбитр Кирилл Левников, обслуживавший матч отборочного турнира чемпионата мира между сборными Англии и Сан-Марино, преклонил колено, за что подвергся критике на родине. В Госдуме ему посоветовали не смешивать политику с футболом.

— Осуждаю, что у нас спорт начали мешать с политикой. Надо вообще убрать со всех спортивных матчей политические акции. В том числе и Black Lives Matter, — отметил депутат Дмитрий Свищёв.

И действительно, в современном спорте и так полным полно политики. Участие в акциях, подобных преклонению колена, скорее разобщает игроков, чем объединяет. Из-за разгорающихся скандалов вполне можно и забыть, чему, собственно, посвящён данный ритуал.

Авторы Роман Фейгин