Генсек ООН заявил о близости человечества к ядерному уничтожению
Антониу Гутерриш призвал страны рассеять облако ядерного конфликта, чтобы открыть новую эру согласия.
Фото © Twitter / Антониу Гутерриш
Человечество находится слишком близко к порогу ядерного уничтожения, заявил накануне Международного дня борьбы за полное уничтожение ядерного оружия генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
"Около 14 тысяч единиц ядерного вооружения хранятся по всему миру. Человечество по-прежнему находится недопустимо близко к ядерному уничтожению", — отмечается в сообщении Антонио Гутерриша в "Твиттере".
Он призвал страны рассеять облако ядерного конфликта и уничтожить ядерное оружие во всём мире. Тем самым, уверен генсек ООН, откроется новая эра доверия и мира.
Ранее Лайф писал, что президент России Владимир Путин призвал восемь стран подписать и ратифицировать договор против ядерных испытаний. По словам российского лидера, нынешняя ситуация не способствует процессу ядерного нераспространения и разоружения.
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