Генсек ООН заявил о близости человечества к ядерному уничтожению

Человечество находится слишком близко к порогу ядерного уничтожения, заявил накануне Международного дня борьбы за полное уничтожение ядерного оружия генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Около 14 тысяч единиц ядерного вооружения хранятся по всему миру. Человечество по-прежнему находится недопустимо близко к ядерному уничтожению", — отмечается в сообщении Антонио Гутерриша в "Твиттере".

Он призвал страны рассеять облако ядерного конфликта и уничтожить ядерное оружие во всём мире. Тем самым, уверен генсек ООН, откроется новая эра доверия и мира.