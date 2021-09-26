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Генсек ООН заявил о близости человечества к ядерному уничтожению

Антониу Гутерриш призвал страны рассеять облако ядерного конфликта, чтобы открыть новую эру согласия.

26 сентября, 03:36
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/antonioguterres/status/1441066747314982918/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Антониу Гутерриш</a></p>

Фото © Twitter / Антониу Гутерриш

Человечество находится слишком близко к порогу ядерного уничтожения, заявил накануне Международного дня борьбы за полное уничтожение ядерного оружия генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Около 14 тысяч единиц ядерного вооружения хранятся по всему миру. Человечество по-прежнему находится недопустимо близко к ядерному уничтожению", — отмечается в сообщении Антонио Гутерриша в "Твиттере".

Он призвал страны рассеять облако ядерного конфликта и уничтожить ядерное оружие во всём мире. Тем самым, уверен генсек ООН, откроется новая эра доверия и мира.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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