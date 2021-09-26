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"Надо было заботиться раньше": Проклова рассказала, как планирует жить на пенсию в 18 тысяч

Актриса намерена переехать в Сочи и остаток жизни провести там — в собственном доме, который сейчас строится.

26 сентября, 03:51
<p>Елена Проклова. Фото © ТАСС / Сергей Виноградов</p>

Елена Проклова. Фото © ТАСС / Сергей Виноградов

Размер пенсии российской актрисы Елены Прокловой, несмотря на её регалии, составляет 18 тысяч рублей. Об этом рассказала сама артистка и поделилась планами, как планирует жить на эти деньги.

В беседе с порталом Day.ru она посетовала, что о накоплениях на старость надо было думать раньше. Теперь надеется, что поддержки от государства ей хватит.

"Сдавать жильё я не смогу, у нас один на всех дом в Подмосковье. Если я буду его сдавать, то где я буду жить? О подушке безопасности надо было заботиться раньше. Сейчас в планах закончить стройку дома в Сочи. Финал своей жизни я собираюсь провести там", — заявила Елена Проклова.

Проклова — о Меньшове: Такой жизни можно позавидовать

Проклова — о Меньшове: Такой жизни можно позавидовать

Напомним, ранее Проклова вдруг сообщила, что в подростковом возрасте её домогался известный актёр. Якобы он вывез её в лес и трогал за грудь. Имени его артистка не назвала, но многие предположили, что это был Олег Табаков, ухаживавший за Прокловой в то время. После признания актриса подверглась травле как со стороны простых россиян, так и со стороны коллег. Проклову осудила и вдова Олега Табакова — Марина Зудина. Она заявила, что ей стыдно за пожилую женщину, которая пытается привлечь к себе внимание.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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