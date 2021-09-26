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Немецкий политик не исключил проблем для "Северного потока – 2" из-за редких ящериц

Тино Хрупалла говорит, что будет настроен скептически до тех пор, пока по трубе не поступит первая партия топлива.

26 сентября, 04:19
<p>Фото © <a href="https://www.nord-stream2.com/media-info/images/pipe-strings-aligned-during-final-above-water-tie-in-879/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">nord-stream2</a></p>

Фото © nord-stream2

В Германии партия "Зелёные", участвующая в выборах в бундестаг, может создать помехи для запуска российского газопровода "Северный поток – 2". Этого не исключил сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла. Он признался, что попытки давить на энергетический проект с точки зрения защиты экологии не стали сюрпризом.

"Однако им не удалось предотвратить завершение проекта. Теперь предстоит выяснить, удастся ли его столь же успешно ввести в эксплуатацию. Я буду настроен скептически до тех пор, пока по трубопроводу не пойдёт первый газ", — сказал Тино Хрупалла в интервью "Ленте.ру".

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По его мнению, как вариант — "Зелёные" могут найти рядом с трубой некое семейство редких ящериц и сделать это поводом для приостановки проекта.

Лайф ранее рассказывал, что кандидат в канцлеры ФРГ от "Зелёных" заявляла о намерении не допустить поставок газа по "Северному потоку – 2" в случае победы на выборах.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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