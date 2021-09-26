Немецкий политик не исключил проблем для "Северного потока – 2" из-за редких ящериц

В Германии партия "Зелёные", участвующая в выборах в бундестаг, может создать помехи для запуска российского газопровода "Северный поток – 2". Этого не исключил сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла. Он признался, что попытки давить на энергетический проект с точки зрения защиты экологии не стали сюрпризом.

"Однако им не удалось предотвратить завершение проекта. Теперь предстоит выяснить, удастся ли его столь же успешно ввести в эксплуатацию. Я буду настроен скептически до тех пор, пока по трубопроводу не пойдёт первый газ", — сказал Тино Хрупалла в интервью "Ленте.ру".

По его мнению, как вариант — "Зелёные" могут найти рядом с трубой некое семейство редких ящериц и сделать это поводом для приостановки проекта.