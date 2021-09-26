Водителям рассказали, как увеличить мощность мотора с большим пробегом
Есть несколько возможных решений этой проблемы, достаточно простых и доступных, без чип-тюнинга.
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Если мотор вашего автомобиля после длительной эксплуатации стал терять мощность и появились "провалы" в его работе, то его ещё можно спасти и даже увеличить мощность. Для этого достаточно прибегнуть к некоторым простым советам.
Как отмечает "Российская газета", значительное влияние на мощность двигателя имеет система охлаждения. Можно прочистить соты радиатора, но лучше это делать не напором воды под большим давлением, а демонтировать запчасть и заодно заменить охлаждающую жидкость.
Ещё можно попробовать повысить октановое число топлива, но в рамках предельно допустимого для конкретного двигателя. Электроника сразу определит, что поступает "высококалорийное" питание, изменит угол опережения зажигания и работу фаз газораспределения — и отдача мотора заметно возрастёт.
Также не стоит пренебрегать обычным обслуживанием своего автомобиля. Если мотор стал буквально задыхаться, то нелишним будет поменять свечи, топливный и воздушный фильтры, обслужить или заменить датчик расхода воздуха.
Помимо всего прочего стоит правильно подобрать масло. Нужно отталкиваться от рекомендаций производителя. А ещё вместо опасного чип-тюнинга можно доработать систему выпуска — установить нестандартный глушитель. Прямоточный понизит сопротивление в выхлопной системе и тем самым улучшит всасывание в цилиндры топливовоздушной смеси.
Ранее российским водителям рассказали, когда нужно менять автомобиль. Эксперт предупредил, что в первый год использования массовые авто класса В и С дешевеют в среднем на 10%, а через три года — на 40%.
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