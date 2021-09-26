Водителям рассказали, как увеличить мощность мотора с большим пробегом

Если мотор вашего автомобиля после длительной эксплуатации стал терять мощность и появились "провалы" в его работе, то его ещё можно спасти и даже увеличить мощность. Для этого достаточно прибегнуть к некоторым простым советам.

Как отмечает "Российская газета", значительное влияние на мощность двигателя имеет система охлаждения. Можно прочистить соты радиатора, но лучше это делать не напором воды под большим давлением, а демонтировать запчасть и заодно заменить охлаждающую жидкость.

Ещё можно попробовать повысить октановое число топлива, но в рамках предельно допустимого для конкретного двигателя. Электроника сразу определит, что поступает "высококалорийное" питание, изменит угол опережения зажигания и работу фаз газораспределения — и отдача мотора заметно возрастёт.

Также не стоит пренебрегать обычным обслуживанием своего автомобиля. Если мотор стал буквально задыхаться, то нелишним будет поменять свечи, топливный и воздушный фильтры, обслужить или заменить датчик расхода воздуха.

Помимо всего прочего стоит правильно подобрать масло. Нужно отталкиваться от рекомендаций производителя. А ещё вместо опасного чип-тюнинга можно доработать систему выпуска — установить нестандартный глушитель. Прямоточный понизит сопротивление в выхлопной системе и тем самым улучшит всасывание в цилиндры топливовоздушной смеси.