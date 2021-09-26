Кемерово и Новосибирск засыпал первый снег

Снегопад в Кемерове. Видео © Соцсети

В Кемерове и Новосибирске выпал первый снег. Проснувшись утром, горожане начали в шутку поздравлять друг друга с Новым годом и делиться по-настоящему зимними фото и видео в социальных сетях.

Кузбасскую столицу засыпало основательно. Под весом тяжёлого тающего снега ломаются деревья. Жители сообщают о многочисленных авариях на дорогах и говорят о наступлении "дня жестянщика".







В Новосибирске осадки не столь обильные. Они похожи скорее на смесь снега с дождём, но слабый снежный покров всё же образовался. Городу в понедельник обещают незначительное потепление, но надолго оно не задержится. Уже к концу недели ночные температуры могут опускаться ниже нуля.

Фото © НГС / Мария Баженова