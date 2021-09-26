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Кемерово и Новосибирск засыпал первый снег

В административном центре Кузбасса осадков выпало столько, что от тяжести начали ломаться деревья.

26 сентября, 05:00

Фото © Соцсети

Снегопад в Кемерове. Видео © Соцсети

В Кемерове и Новосибирске выпал первый снег. Проснувшись утром, горожане начали в шутку поздравлять друг друга с Новым годом и делиться по-настоящему зимними фото и видео в социальных сетях.

Кузбасскую столицу засыпало основательно. Под весом тяжёлого тающего снега ломаются деревья. Жители сообщают о многочисленных авариях на дорогах и говорят о наступлении "дня жестянщика".

  • Последствия снегопада в Кемерове. Фото © Соцсети
    Последствия снегопада в Кемерове. Фото © Соцсети
  • Последствия снегопада в Кемерове. Фото © Соцсети
    Последствия снегопада в Кемерове. Фото © Соцсети
  • Последствия снегопада в Кемерове. Фото © Соцсети
    Последствия снегопада в Кемерове. Фото © Соцсети

Последствия снегопада в Кемерове. Фото © Соцсети

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В Новосибирске осадки не столь обильные. Они похожи скорее на смесь снега с дождём, но слабый снежный покров всё же образовался. Городу в понедельник обещают незначительное потепление, но надолго оно не задержится. Уже к концу недели ночные температуры могут опускаться ниже нуля.

Фото © НГС / Мария Баженова

Фото © НГС / Мария Баженова

Сильные ливни превратили улицы Сочи в реки, в городе закрыты все пляжи

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А ранее жителей сразу нескольких регионов России предупредили об опасной погоде. Одним придётся столкнуться с ощутимыми заморозками до минус восьми, другие могут стать свидетелями смерчей.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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