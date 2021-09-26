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Милонов заявил, что аборты по полису ОМС незаконны

По его словам, выделение бюджетных средств на финансирование процедуры является их нецелевым использованием.

26 сентября, 05:27
<p>Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей</p>

Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей

Услуги аборта, предоставленные по полису обязательного медицинского страхования (ОМС), являются незаконными. Такое мнение в беседе с агентством Ura.ru высказал депутат Государственной думы Виталий Милонов.

"Нахождение аборта в системе ОМС противоречит законодательству Российской Федерации. Система ОМС — это та система, которая позволяет финансировать за счёт фонда ОМС лечение человека. Беременность не является болезнью, поэтому финансировать причинение вреда здоровью через систему ОМС невозможно", — сказал парламентарий.

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По его словам, выделение бюджетных денег на финансирование абортов является их нецелевым использованием. Кроме того, Милонов предложил взять под жёсткий государственный контроль частные клиники, а также предоставлять пациенткам больше времени на раздумья перед процедурой.

Ранее Лайф сообщал, что в РПЦ предложили запретить аборты по ОМС женщинам, чьи доходы превышают прожиточный минимум.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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