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Украинцам в полтора раза подняли цены на газ

Новые цены будут актуальны для пользователей месячных тарифов.

26 сентября, 05:43
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Ряд энергетических компаний Украины резко подняли цены на газ по месячным тарифам. Об этом сообщает издание "Обозреватель".

Так, например, "ТАС Енергія Країни" увеличила стоимость голубого топлива для украинцев с 20,96 гривны (56,8 рубля) за кубометр газа до 31 гривны (84 рублей). Клиенты компании "Київгаз Енерджи" в октябре заплатят 30,5 гривны (82,7 рубля) вместо 19,8 гривны (54,3 рубля) в текущем месяце, а те, кому газ на Украине предоставляет компания "Аскания Энерджи", будут платить за него 19,95 гривны (54,1 рубля) вместо 12,5 гривны (33,9 рубля).

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При этом отмечается, что ещё весной текущего года украинцев перевели на годовые тарифы, а новые цены будут актуальны для тех, кто изъявил желание остаться на месячных тарифах.

Ранее бывший нардеп Верховной рады Владимир Олейник предрёк Украине массовые протесты и бунты с приходом холодов. По мнению экс-депутата, близящаяся зима и растущие вместе с тем цены на газ выведут украинцев из себя.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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