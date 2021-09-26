Украинцам в полтора раза подняли цены на газ
Новые цены будут актуальны для пользователей месячных тарифов.
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Ряд энергетических компаний Украины резко подняли цены на газ по месячным тарифам. Об этом сообщает издание "Обозреватель".
Так, например, "ТАС Енергія Країни" увеличила стоимость голубого топлива для украинцев с 20,96 гривны (56,8 рубля) за кубометр газа до 31 гривны (84 рублей). Клиенты компании "Київгаз Енерджи" в октябре заплатят 30,5 гривны (82,7 рубля) вместо 19,8 гривны (54,3 рубля) в текущем месяце, а те, кому газ на Украине предоставляет компания "Аскания Энерджи", будут платить за него 19,95 гривны (54,1 рубля) вместо 12,5 гривны (33,9 рубля).
При этом отмечается, что ещё весной текущего года украинцев перевели на годовые тарифы, а новые цены будут актуальны для тех, кто изъявил желание остаться на месячных тарифах.
Ранее бывший нардеп Верховной рады Владимир Олейник предрёк Украине массовые протесты и бунты с приходом холодов. По мнению экс-депутата, близящаяся зима и растущие вместе с тем цены на газ выведут украинцев из себя.
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