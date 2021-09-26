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Три человека погибли и пять пострадали в жутком ДТП в Кемеровской области

Самому старшему из погибших было всего 22 года. Вместе с ним ехали две девушки 19 и 20 лет.

26 сентября, 06:31
<p>Фото © VK / "<a href="https://vk.com/auto_42" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Регион-42 Кемерово</a>"</p>

Фото © VK / "Регион-42 Кемерово"

Смертельное ДТП с тремя погибшими произошло в Кемеровской области. Об этом сообщает сайт "МВД медиа".

Авария произошла накануне в городе Белово. Около 11 часов вечера на улице Аэродромной столкнулись автомобили "Лада-Приора" и ВАЗ-2114. От удара находившиеся во второй машине 22-летний парень и две девушки 19 и 20 лет скончались на месте. В больницу с различными травмами были доставлены водитель и пассажиры "приоры", двое из которых несовершеннолетние.

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"В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия", — сообщили в полиции.

Ранее Лайф писал, что на федеральной трассе Р-240 в Мелеузовском районе Башкирии в результате жуткой аварии четыре человека сгорели заживо.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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