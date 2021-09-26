Три человека погибли и пять пострадали в жутком ДТП в Кемеровской области
Самому старшему из погибших было всего 22 года. Вместе с ним ехали две девушки 19 и 20 лет.
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Смертельное ДТП с тремя погибшими произошло в Кемеровской области. Об этом сообщает сайт "МВД медиа".
Авария произошла накануне в городе Белово. Около 11 часов вечера на улице Аэродромной столкнулись автомобили "Лада-Приора" и ВАЗ-2114. От удара находившиеся во второй машине 22-летний парень и две девушки 19 и 20 лет скончались на месте. В больницу с различными травмами были доставлены водитель и пассажиры "приоры", двое из которых несовершеннолетние.
"В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия", — сообщили в полиции.
Ранее Лайф писал, что на федеральной трассе Р-240 в Мелеузовском районе Башкирии в результате жуткой аварии четыре человека сгорели заживо.
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