Три человека погибли и пять пострадали в жутком ДТП в Кемеровской области

Авария произошла накануне в городе Белово. Около 11 часов вечера на улице Аэродромной столкнулись автомобили "Лада-Приора" и ВАЗ-2114. От удара находившиеся во второй машине 22-летний парень и две девушки 19 и 20 лет скончались на месте. В больницу с различными травмами были доставлены водитель и пассажиры "приоры", двое из которых несовершеннолетние.