В Крыму заявили об отсутствии у Киева шансов захватить полуостров силой
Там напомнили о плачевном состоянии вооружённых сил страны и высоком уровне коррупции.
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Бывший депутат Верховной рады Украины Борислав Берёза предложил увеличить мощность украинской армии ради силового захвата Крыма. Однако в России назвали эти сценарии абсурдными. По словам главы крымской общественной организации "Центр политического просвещения" Ивана Мезюхо, Киев не имеет ни единого шанса на захват полуострова силой.
"У Украины нет шансов захватить Крым. Регион охраняется со всех сторон. По сути, полуостров превращён в укреплённый форпост для безопасности его жителей и защиты государственных интересов России на юге. Это понимают в НАТО и даже в Генеральном штабе Вооружённых сил Украины", — сказал он в беседе с РИА "Новости".
По мнению Мезюхо, несмотря на то что Берёза является "отпетым русофобом", он наверняка понимает абсурдность своего заявления. Крымский общественник подчеркнул, что, пока в украинской армии наряду с растущей коррупцией создаются спецроты для алкоголиков, ни о каком увеличении мощности не может быть и речи.
Ранее захватить Крым силой предложил экс-депутат Верховной рады Украины Степан Хмара. По его мнению, властям необходимо дождаться удобного момента, когда Россия якобы ослабнет.
Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам всенародного референдума среди жителей полуострова. Более 96% отдали голос за воссоединение с Россией. Власти Украины, США и ряда западных стран отказались признавать итоги референдума. Но, как позднее отметил президент России Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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