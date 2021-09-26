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В Петербурге водитель погиб, пытаясь уйти от сотрудников ДПС

На место аварии прибыли полицейские, сотрудники экстренных служб и бригада скорой помощи.

26 сентября, 07:42

В Петербурге водитель погиб, пытаясь уйти от сотрудников ДПС. Видео © VK / ДТП и ЧП

В Санкт-Петербурге, на проспекте Энгельса, произошла смертельная авария. По предварительным данным, водитель иномарки пытался уйти от сотрудников ДПС и на большой скорости влетел в автобусную остановку. По данным 5-tv.ru, он скончался в больнице.

В Сети появились кадры с места происшествия. На них видно, что в результате столкновения каркас автобусной остановки был смят, бетонный мусорный контейнер отлетел в сторону, капот автомобиля превратился в груду искорёженного металла. На место аварии прибыли полицейские, сотрудники экстренных служб и бригада скорой помощи.

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Четыре человека сгорели заживо в жутком ДТП с двумя "газелями" на трассе в Башкирии

Ранее три человека погибли и пять пострадали в жутком ДТП в Кемеровской области. Самому старшему из погибших было всего 22 года. Вместе с ним ехали две девушки — 19 и 20 лет.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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