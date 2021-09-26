Воскресение словущее: Что нельзя делать православным в этот день во избежание бед
Церковь советует совершать побольше добрых поступков, быть полезными для окружающих и избегать конфликтов.
Фото © Сайт Московского патриархата
В это воскресенье православные верующие отмечают праздник, который знаменует обновление величайшей святыни — храма Воскресения Христова в Иерусалиме. Ежегодно в этот день прихожане посещают церковь, чтобы помолиться и подумать о своём духовном и нравственном развитии. Также этот православный праздник в народе называется "осенней Пасхой".
Воскресение словущее считается днём просветления и избавления от гнева, плохих мыслей и старых обид. Церковь советует совершать в этот день побольше добрых поступков, быть полезными для окружающих и избегать конфликтов. Но, как и другие религиозные даты, этот праздник подразумевает и воздержание от некоторых действий.
Издревле в этот день запрещалось проводить уборку: существует поверье, что в доме располагаются духи благополучия, которых можно выгнать из жилища, если очищать дом от пыли и грязи. Сегодня рекомендуется отложить наведение порядка и другую "мирскую" деятельность до лучших времён.
Ранее Лайф сообщал, что 21 сентября православные отмечали Рождество Пресвятой Богородицы. Это один из двунадесятых праздников — 12 самых важных.
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