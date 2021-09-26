НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Воскресение словущее: Что нельзя делать православным в этот день во избежание бед

Церковь советует совершать побольше добрых поступков, быть полезными для окружающих и избегать конфликтов.

26 сентября, 08:13
<p>Фото © <a href="https://foto.patriarchia.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт Московского патриархата</a></p>

Фото © Сайт Московского патриархата

В это воскресенье православные верующие отмечают праздник, который знаменует обновление величайшей святыни — храма Воскресения Христова в Иерусалиме. Ежегодно в этот день прихожане посещают церковь, чтобы помолиться и подумать о своём духовном и нравственном развитии. Также этот православный праздник в народе называется "осенней Пасхой".

Воскресение словущее считается днём просветления и избавления от гнева, плохих мыслей и старых обид. Церковь советует совершать в этот день побольше добрых поступков, быть полезными для окружающих и избегать конфликтов. Но, как и другие религиозные даты, этот праздник подразумевает и воздержание от некоторых действий.

Издревле в этот день запрещалось проводить уборку: существует поверье, что в доме располагаются духи благополучия, которых можно выгнать из жилища, если очищать дом от пыли и грязи. Сегодня рекомендуется отложить наведение порядка и другую "мирскую" деятельность до лучших времён.

Ранее Лайф сообщал, что 21 сентября православные отмечали Рождество Пресвятой Богородицы. Это один из двунадесятых праздников — 12 самых важных.

С новым 7530-м!: Православные христиане отмечают церковный Новый год, или Новолетие

С новым 7530-м!: Православные христиане отмечают церковный Новый год, или Новолетие

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1