Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович уверен, что Россия не имеет военных преимуществ при сопоставлении её мощи с украинской. Чиновник полагает, что у двух стран в этом паритет.

"У России нет решающего преимущества над нами, такого нет и не будет. Российские генералы — профессионалы, думаю, они доносят это до сведения своего политического руководства", — сказал Арестович в эфире телеканала "Украина 24".

Арестович уверен, что при вооружённом столкновении с ВСУ Российская армия "утратит боеспособность на несколько лет". При этом представитель киевской администрации не уточнил, на чём основаны его доводы.