"Нет решающего преимущества": На Украине заявили о равных с Россией военных силах
По мнению советника президента, у Москвы и Киева паритет и при вооружённом столкновении с ВСУ Российская армия "утратит боеспособность на несколько лет".
Фото © Facebook / Генштаб ВСУ
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович уверен, что Россия не имеет военных преимуществ при сопоставлении её мощи с украинской. Чиновник полагает, что у двух стран в этом паритет.
"У России нет решающего преимущества над нами, такого нет и не будет. Российские генералы — профессионалы, думаю, они доносят это до сведения своего политического руководства", — сказал Арестович в эфире телеканала "Украина 24".
Арестович уверен, что при вооружённом столкновении с ВСУ Российская армия "утратит боеспособность на несколько лет". При этом представитель киевской администрации не уточнил, на чём основаны его доводы.
Ранее Лайф сообщал, что в СФ назвали Украину маленькой замухрышкой и посмеялись над словами Зеленского о риске войны с Россией. Там отметили, что страна за тридцать лет разрушила свою экономику и едва ли её армия готова противостоять такому сильному и современному сопернику.
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