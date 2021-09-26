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"Нет решающего преимущества": На Украине заявили о равных с Россией военных силах

По мнению советника президента, у Москвы и Киева паритет и при вооружённом столкновении с ВСУ Российская армия "утратит боеспособность на несколько лет".

25 сентября, 21:49
<p>Фото © Facebook / Генштаб ВСУ</p>

Фото © Facebook / Генштаб ВСУ

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович уверен, что Россия не имеет военных преимуществ при сопоставлении её мощи с украинской. Чиновник полагает, что у двух стран в этом паритет.

"У России нет решающего преимущества над нами, такого нет и не будет. Российские генералы — профессионалы, думаю, они доносят это до сведения своего политического руководства", — сказал Арестович в эфире телеканала "Украина 24".

Арестович уверен, что при вооружённом столкновении с ВСУ Российская армия "утратит боеспособность на несколько лет". При этом представитель киевской администрации не уточнил, на чём основаны его доводы.

Зеленский заявил о риске полномасштабной войны с Россией

Зеленский заявил о риске полномасштабной войны с Россией

Ранее Лайф сообщал, что в СФ назвали Украину маленькой замухрышкой и посмеялись над словами Зеленского о риске войны с Россией. Там отметили, что страна за тридцать лет разрушила свою экономику и едва ли её армия готова противостоять такому сильному и современному сопернику.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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