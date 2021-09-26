Успех, который показали назначенные президентом РФ Владимиром Путиным врио глав регионов на минувших выборах, это мерило эффективности "Школы губернаторов", а также отбора, который они прошли. Такое мнение в интервью Лайфу выразил руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Пётр Кирьян. Он прокомментировал встречу главы государства с рядом победивших на выборах губернаторов.

Политолог отметил, что "Школа губернаторов" позволяет прорабатывать проектный подход, учит подбирать команду и продумывать шаги в своей работе. И успех врио глав регионов в первом туре — это, "конечно, победа", "хороший результат" такой подготовки.

"Но на самом деле гораздо важнее, что к руководителям предыдущих циклов нет претензий к их компетенции. Это более важная история, потому что одно дело выборы, это сложный забег, а другое дело — когда выборы закончились, началась работа. Мерило успешности "Школы губернаторов" лежит именно здесь. И если избиратель видит кандидатуру врио и она адекватна проблемам и задачам, то он за неё и голосует", — сказал Пётр Кирьян.

Он добавил, что перед выборами врио региона проходит серьёзная работа — проводится мониторинг, кто есть из подготовленных специалистов и может ли он быть воспринят в регионе. Это не "игра на выборы", а, скорее, "попытка выстроить системную и эффективную политику".

Отдельно Пётр Кирьян отметил те напутствия, которые президент дал избранным губернаторам на встрече, призвав их к открытости, компетентности, отказу от популизма.

"И это не про форму речи, а про принцип работы. Если вы открыты, то вы декларируете, какие у вас цели, какие приоритеты. Соответственно, если поступают сигналы, что что-то не так, то вы с людьми разговариваете, а не ждёте, пока они напишут письмо в администрацию. Вы стараетесь на своём уровне быстрее включаться в работу по решению каких-то проблемных мест", — отмечает политолог.