Стали известны подробности расставания Тома Круза и Хейли Этвелл
Партнёры по седьмому фильму "Миссия: невыполнима" сохранили дружеские отношения.
Фото © Elisabetta A. Villa / GC Images
Американский актёр Том Круз расстался со своей партнёршей по "Миссия: невыполнима – 7" британской актрисой Хейли Этвелл. Об этом сообщила газета The Sun.
На протяжении съёмок их отношения развивались очень бурно, что было заметно широкому кругу зрителей по факту того, на каких совместных мероприятиях присутствовала пара. В частности, Круз и Этвелл вместе посетили Уимблдонский турнир по теннису. Однако впоследствии они решили остаться друзьями. Точные причины не раскрываются, но источник газеты рассказал о насыщенном рабочем графике Круза.
"Они по-прежнему счастливы работать вместе. Жаль, но такое случается. Они хорошо относятся друг к другу, как и раньше", — объяснил собеседник газеты.
Ранее стало известно, что спустя три года отношений расстались основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск и певица Граймс.
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