Стали известны подробности расставания Тома Круза и Хейли Этвелл

Американский актёр Том Круз расстался со своей партнёршей по "Миссия: невыполнима – 7" британской актрисой Хейли Этвелл. Об этом сообщила газета The Sun.

На протяжении съёмок их отношения развивались очень бурно, что было заметно широкому кругу зрителей по факту того, на каких совместных мероприятиях присутствовала пара. В частности, Круз и Этвелл вместе посетили Уимблдонский турнир по теннису. Однако впоследствии они решили остаться друзьями. Точные причины не раскрываются, но источник газеты рассказал о насыщенном рабочем графике Круза.

"Они по-прежнему счастливы работать вместе. Жаль, но такое случается. Они хорошо относятся друг к другу, как и раньше", — объяснил собеседник газеты.