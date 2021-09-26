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Лайф узнал о состоянии пермского стрелка, который дышит через трубку в горле

По словам источника, молодой человек находится в сознании и ведёт себя адекватно.

26 сентября, 08:42
<p>Тимур Бекмансуров. Фото © SHOT</p>

Тимур Бекмансуров. Фото © SHOT

Состояние Тимура Бекмансурова, который устроил стрельбу в пермском вузе, стабильно, отрицательной динамики нет. Об этом Лайфу сообщил источник.

По его словам, молодой человек находится в сознании и ведёт себя адекватно, отвечает на вопросы врачей, однако сам ничего не спрашивает. Для стабилизации дыхания ещё используется трахеостомическая трубка.

Лайф узнал, когда следователи смогут допросить пермского стрелка

Лайф узнал, когда следователи смогут допросить пермского стрелка

Напомним, в результате трагических событий в пермском вузе погибло шесть человек. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. 22 сентября президент Владимир Путин наградил младшего лейтенанта Константина Калинина орденом Мужества. Сам злоумышленник был ранен, его прооперировали, а позже ампутировали ногу. А ранее вместе со следственно-оперативной группой в Пермь прибыл председатель Следственного комитета, чтобы заслушать доклад о ходе расследования.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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