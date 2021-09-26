Лайф узнал о состоянии пермского стрелка, который дышит через трубку в горле
По словам источника, молодой человек находится в сознании и ведёт себя адекватно.
Тимур Бекмансуров. Фото © SHOT
Состояние Тимура Бекмансурова, который устроил стрельбу в пермском вузе, стабильно, отрицательной динамики нет. Об этом Лайфу сообщил источник.
По его словам, молодой человек находится в сознании и ведёт себя адекватно, отвечает на вопросы врачей, однако сам ничего не спрашивает. Для стабилизации дыхания ещё используется трахеостомическая трубка.
Напомним, в результате трагических событий в пермском вузе погибло шесть человек. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. 22 сентября президент Владимир Путин наградил младшего лейтенанта Константина Калинина орденом Мужества. Сам злоумышленник был ранен, его прооперировали, а позже ампутировали ногу. А ранее вместе со следственно-оперативной группой в Пермь прибыл председатель Следственного комитета, чтобы заслушать доклад о ходе расследования.
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