Лайф узнал о состоянии пермского стрелка, который дышит через трубку в горле

Состояние Тимура Бекмансурова, который устроил стрельбу в пермском вузе, стабильно, отрицательной динамики нет. Об этом Лайфу сообщил источник.

По его словам, молодой человек находится в сознании и ведёт себя адекватно, отвечает на вопросы врачей, однако сам ничего не спрашивает. Для стабилизации дыхания ещё используется трахеостомическая трубка.