В Башкирии смелый экскаваторщик спас застрявшего в окне котёнка
Неравнодушный мужчина поднял ковш спецмашины на уровень третьего этажа и ловко вскарабкался наверх, чтобы вызволить животное из "ловушки".
Парень на экскаваторе спас котёнка, застрявшего в окне. Видео © Соцсети
В городе Туймазы в Башкирии застрявший в полузакрытом окне кот привлёк внимание всех прохожих — бедолага повис в оконной раме и пробыл в таком состоянии около часа, жалобно мяукая на всю округу. Никто из присутствующих не знал, как спасти котёнка, но на помощь пришёл смелый экскаваторщик.
Парень поднял ковш спецмашины к окну третьего этажа и ловко забрался наверх. На высоте парень помог коту попасть домой, затолкав его внутрь квартиры.
Ранее в Петербурге спасатели сломали стену дома ради двух котят, застрявших в дымоходе. Жительница Северной столицы услышала жалобный "мяв" и вызвала помощь. Испуганных пушистиков достали и отдали маме-кошке, которая в течение этого времени суетилась рядом, переживая за детёнышей.
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