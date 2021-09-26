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В Башкирии смелый экскаваторщик спас застрявшего в окне котёнка

Неравнодушный мужчина поднял ковш спецмашины на уровень третьего этажа и ловко вскарабкался наверх, чтобы вызволить животное из "ловушки".

26 сентября, 08:59

Парень на экскаваторе спас котёнка, застрявшего в окне. Видео © Соцсети

В городе Туймазы в Башкирии застрявший в полузакрытом окне кот привлёк внимание всех прохожих — бедолага повис в оконной раме и пробыл в таком состоянии около часа, жалобно мяукая на всю округу. Никто из присутствующих не знал, как спасти котёнка, но на помощь пришёл смелый экскаваторщик.

Парень поднял ковш спецмашины к окну третьего этажа и ловко забрался наверх. На высоте парень помог коту попасть домой, затолкав его внутрь квартиры.

Ранее в Петербурге спасатели сломали стену дома ради двух котят, застрявших в дымоходе. Жительница Северной столицы услышала жалобный "мяв" и вызвала помощь. Испуганных пушистиков достали и отдали маме-кошке, которая в течение этого времени суетилась рядом, переживая за детёнышей.

"Думала, галлюцинации": Жительница Ленобласти обнаружила в унитазе маленького пищащего котёнка

"Думала, галлюцинации": Жительница Ленобласти обнаружила в унитазе маленького пищащего котёнка

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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