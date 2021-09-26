В Башкирии смелый экскаваторщик спас застрявшего в окне котёнка

В городе Туймазы в Башкирии застрявший в полузакрытом окне кот привлёк внимание всех прохожих — бедолага повис в оконной раме и пробыл в таком состоянии около часа, жалобно мяукая на всю округу. Никто из присутствующих не знал, как спасти котёнка, но на помощь пришёл смелый экскаваторщик.