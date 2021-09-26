Каменских похвасталась пышными формами в кожаном мини и заставила фанатов завидовать Потапу
Поклонники были просто в восторге от образа артистки, они засыпали диву комплиментами.
Фото © Instagram / kamenskux
Популярная 34-летняя певица Настя Каменских решила похвастаться своими аппетитными формами в обтягивающем кожаном мини-платье. Артистка опубликовала снимки в Сети.
"Пантера вернулась", — написала она в "Инстаграме", и фанаты (а у неё свыше пяти миллионов подписчиков) пришли в восторг.
Божечки, какая же Вы красивая, Анастасия. Восхищаюсь Вами как женщина женщиной
За что Потапу такое счастье?
Ранее Каменских снялась в маленьком купальнике, повысив фанатам температуру даже на огромном расстоянии. Распущенные волосы и отсутствие макияжа стали дополнением к её естественному образу.
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