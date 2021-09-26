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Каменских похвасталась пышными формами в кожаном мини и заставила фанатов завидовать Потапу

Поклонники были просто в восторге от образа артистки, они засыпали диву комплиментами.

26 сентября, 11:01
<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/p/CURrVnToKF2/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Instagram / kamenskux</a></p>

Фото © Instagram / kamenskux

Популярная 34-летняя певица Настя Каменских решила похвастаться своими аппетитными формами в обтягивающем кожаном мини-платье. Артистка опубликовала снимки в Сети.

"Пантера вернулась", — написала она в "Инстаграме", и фанаты (а у неё свыше пяти миллионов подписчиков) пришли в восторг.

Божечки, какая же Вы красивая, Анастасия. Восхищаюсь Вами как женщина женщиной

asteroid_tc4

За что Потапу такое счастье?

zema_ch__

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Ранее Каменских снялась в маленьком купальнике, повысив фанатам температуру даже на огромном расстоянии. Распущенные волосы и отсутствие макияжа стали дополнением к её естественному образу.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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