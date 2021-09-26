Президент "Реала" пообещал болельщику купить Мбаппе в следующем году

По информации телеканала Gol, после матча седьмого тура Ла Лиги против "Вильярреала" Перес пообщался с рядом фанатов, один из которых решил поинтересоваться, когда "Реал" купит Мбаппе. На это президент сливочных ответил: "В следующем году".