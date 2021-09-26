Президент "Реала" пообещал болельщику купить Мбаппе в следующем году
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Минувшим летом стороны пытались согласовать переход, однако впоследствии он сорвался.
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес пообещал фанату, что в следующем году клуб купит французского нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.
По информации телеканала Gol, после матча седьмого тура Ла Лиги против "Вильярреала" Перес пообщался с рядом фанатов, один из которых решил поинтересоваться, когда "Реал" купит Мбаппе. На это президент сливочных ответил: "В следующем году".
Напомним, Килиан Мбаппе летом мог оказаться в "Реале", однако переход сорвался за несколько дней до закрытия трансферного окна.