Российский арбитр Карасёв рассудит матч Лиги чемпионов "Порту" — "Ливерпуль"
Встреча состоится на стадионе "Драгау" во вторник, 28 сентября.
Фото © ТАСС / Олег Бухарев
Российский арбитр Сергей Карасёв назначен главным судьёй матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов "Порту" — "Ливерпуль", сообщает официальный сайт УЕФА.
Помогать ему будут соотечественники Игорь Демешко и Максим Гаврилин, резервным абритром назначен Владимир Москалёв. За VAR будет отвечать судья из Германии Бастиан Данкерт, а его ассистентом станет россиянин Виталий Мешков.
Добавим, что матч состоится на стадионе "Драгау" 28 сентября. Начало игры в 22:00 по московскому времени.
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