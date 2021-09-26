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Российский арбитр Карасёв рассудит матч Лиги чемпионов "Порту" — "Ливерпуль"

Встреча состоится на стадионе "Драгау" во вторник, 28 сентября.

26 сентября, 09:22
<p>Фото © ТАСС / Олег Бухарев</p>

Фото © ТАСС / Олег Бухарев

Российский арбитр Сергей Карасёв назначен главным судьёй матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов "Порту" — "Ливерпуль", сообщает официальный сайт УЕФА.

Помогать ему будут соотечественники Игорь Демешко и Максим Гаврилин, резервным абритром назначен Владимир Москалёв. За VAR будет отвечать судья из Германии Бастиан Данкерт, а его ассистентом станет россиянин Виталий Мешков.

Сергей Карасёв назначен главным арбитром на дерби ЦСКА — "Спартак"

Сергей Карасёв назначен главным арбитром на дерби ЦСКА — "Спартак"

Добавим, что матч состоится на стадионе "Драгау" 28 сентября. Начало игры в 22:00 по московскому времени.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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