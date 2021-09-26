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Умер экс-игрок "Зенита" и сборной Белоруссии Сергей Герасимец

В последнее время он работал в любительском клубе "Ядро", с которым вчера добился возможности выйти в ФНЛ-2.

26 сентября, 09:48
<p>Фото © ТАСС / Замир Усманов</p>

Фото © ТАСС / Замир Усманов

Бывший игрок "Зенита" и сборной Белоруссии Сергей Герасимец умер на 56-м году жизни, сообщает пресс-служба петербургского клуба.

Кроме "Зенита", он также выступал за донецкий "Шахтёр", минское "Динамо", "Балтику" из Калининграда и ряд других команд. В составе сборной Белоруссии он провёл 25 матчей, в которых забил семь голов.

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Последним местом работы Герасимца был любительский клуб "Ядро", который вчера добился возможности принимать участие в розыгрыше ФНЛ-2 со следующего сезона.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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