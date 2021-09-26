При сходе оползня на юго-западе Китая погибло два человека

По меньшей мере два человека погибли при сходе оползня в провинции Сычуань на юго-западе КНР, сообщает информационный портал Sina со ссылкой на местные СМИ. Также известно о нескольких пропавших без вести.

Инцидент произошёл в округе Тяньцюань, причиной смещения грунта и горной породы, как уточняется, стали проливные дожди в этом регионе. По данным местных правоохранительных органов, удалось спасти трёх человек, поиски остальных продолжаются. Спасатели исследуют участок, где сошёл оползень. С целью обеспечения безопасности были перекрыты дороги, ведущие к месту происшествия.