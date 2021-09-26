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При сходе оползня на юго-западе Китая погибло два человека

По данным местных правоохранительных органов, удалось спасти трёх человек, поиски остальных продолжаются.

26 сентября, 10:49
<p>Фото © Costfoto / Barcroft Media via Getty Images</p>

Фото © Costfoto / Barcroft Media via Getty Images

По меньшей мере два человека погибли при сходе оползня в провинции Сычуань на юго-западе КНР, сообщает информационный портал Sina со ссылкой на местные СМИ. Также известно о нескольких пропавших без вести.

Инцидент произошёл в округе Тяньцюань, причиной смещения грунта и горной породы, как уточняется, стали проливные дожди в этом регионе. По данным местных правоохранительных органов, удалось спасти трёх человек, поиски остальных продолжаются. Спасатели исследуют участок, где сошёл оползень. С целью обеспечения безопасности были перекрыты дороги, ведущие к месту происшествия.

Ранее Лайф сообщал, что при сходе оползня в Китае пропало более десяти человек. В уезде Тяньцюань, где произошло ЧП, мобилизованы все экстренные службы, ведутся спасательные операции.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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