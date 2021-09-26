При сходе оползня на юго-западе Китая погибло два человека
По данным местных правоохранительных органов, удалось спасти трёх человек, поиски остальных продолжаются.
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По меньшей мере два человека погибли при сходе оползня в провинции Сычуань на юго-западе КНР, сообщает информационный портал Sina со ссылкой на местные СМИ. Также известно о нескольких пропавших без вести.
Инцидент произошёл в округе Тяньцюань, причиной смещения грунта и горной породы, как уточняется, стали проливные дожди в этом регионе. По данным местных правоохранительных органов, удалось спасти трёх человек, поиски остальных продолжаются. Спасатели исследуют участок, где сошёл оползень. С целью обеспечения безопасности были перекрыты дороги, ведущие к месту происшествия.
Ранее Лайф сообщал, что при сходе оползня в Китае пропало более десяти человек. В уезде Тяньцюань, где произошло ЧП, мобилизованы все экстренные службы, ведутся спасательные операции.
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