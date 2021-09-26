Юрист дал советы пострадавшим от действий мошенников россиянам

Заслуженный юрист России и доктор юридических наук Иван Соловьёв рассказал, что нужно сделать в первую очередь пострадавшим от действий интернет-мошенников. Эксперт подчеркнул, что из-за сложности процесса идентификации киберпреступника случаи обмана в Сети расследовать крайне трудно.

"Сегодня объектом обмана становятся все категории наших граждан, поскольку преступный умысел реализуется в интернет-пространстве в онлайн-режиме. Рецепт защиты один: никогда не спешить с переводом денег и сообщением своей личной информации", — передаёт слова юриста RT.

Соловьёв уточнил, что при онлайн-общении лучше лишний раз перепроверить, кто является собеседником. Если при покупке товара онлайн деньги уже переведены мошенникам, необходимо сразу же постараться задокументировать все операции — для этого юрист советует сделать скриншоты денежных переводов, записать номера телефонов подозрительных продавцов, а также сфотографировать ссылки на их сайты.

Он отметил, что далее следует незамедлительно обратиться в полицию — сотрудники правоохранительных органов "обязаны принять заявление и провести предусмотренные законом проверочные и разыскные мероприятия". Соловьёв также предположил, что борьба с мошенниками могла бы быть более эффективной, если бы банковские структуры могли оперативно блокировать счета предполагаемых мошенников.