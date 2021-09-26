Юрист дал советы пострадавшим от действий мошенников россиянам
Он рекомендует делать скриншоты денежных переводов, записывать номера телефонов злоумышленников и адреса ссылок на их сайты.
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Заслуженный юрист России и доктор юридических наук Иван Соловьёв рассказал, что нужно сделать в первую очередь пострадавшим от действий интернет-мошенников. Эксперт подчеркнул, что из-за сложности процесса идентификации киберпреступника случаи обмана в Сети расследовать крайне трудно.
"Сегодня объектом обмана становятся все категории наших граждан, поскольку преступный умысел реализуется в интернет-пространстве в онлайн-режиме. Рецепт защиты один: никогда не спешить с переводом денег и сообщением своей личной информации", — передаёт слова юриста RT.
Соловьёв уточнил, что при онлайн-общении лучше лишний раз перепроверить, кто является собеседником. Если при покупке товара онлайн деньги уже переведены мошенникам, необходимо сразу же постараться задокументировать все операции — для этого юрист советует сделать скриншоты денежных переводов, записать номера телефонов подозрительных продавцов, а также сфотографировать ссылки на их сайты.
Он отметил, что далее следует незамедлительно обратиться в полицию — сотрудники правоохранительных органов "обязаны принять заявление и провести предусмотренные законом проверочные и разыскные мероприятия". Соловьёв также предположил, что борьба с мошенниками могла бы быть более эффективной, если бы банковские структуры могли оперативно блокировать счета предполагаемых мошенников.
Ранее эксперт объяснил, как распознать мошенника на сайте частных объявлений. По словам специалиста, мошенническая схема работает на желании потенциального покупателя сэкономить.
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