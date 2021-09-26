Пять палестинцев погибли в ходе столкновений с израильскими военными
Столкновения между сторонами произошли на фоне арестов, которые проводились на западном берегу реки Иордан.
Фото © Ahmed Zakot / SOPA Images / LightRocket via Getty Images
Власти Израиля сообщили о проведении силами безопасности страны операции против израильского движения сопротивления ХАМАС. По данным разведки еврейского государства, боевики готовили атаку на территории страны.
"Сегодня ночью силы безопасности провели операцию в Иудее и Самарии против террористов ХАМАС, которые собирались осуществить теракты в ближайшее время. Бойцы и командиры действовали так, как от них ожидалось, вступили в бой, и мы полностью их поддерживаем", — сообщили в пресс-центре премьер-министра страны Нафтали Беннета.
По данным газеты The Jerusalem Post, в ходе столкновения с израильскими военнослужащими на фоне арестов было убито пять палестинцев в районах Бейт Анан и Баркин на западном берегу реки Иордан.
Ранее Лайф сообщал о перехвате Израилем ракеты, запущенной из сектора Газа. Граничащие с палестинским анклавом районы были подвержены обстрелам в течение трёх дней.
Комментариев: 0