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Пять палестинцев погибли в ходе столкновений с израильскими военными

Столкновения между сторонами произошли на фоне арестов, которые проводились на западном берегу реки Иордан.

26 сентября, 10:30
<p>Фото © Ahmed Zakot / SOPA Images / LightRocket via Getty Images</p>

Фото © Ahmed Zakot / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Власти Израиля сообщили о проведении силами безопасности страны операции против израильского движения сопротивления ХАМАС. По данным разведки еврейского государства, боевики готовили атаку на территории страны.

"Сегодня ночью силы безопасности провели операцию в Иудее и Самарии против террористов ХАМАС, которые собирались осуществить теракты в ближайшее время. Бойцы и командиры действовали так, как от них ожидалось, вступили в бой, и мы полностью их поддерживаем", — сообщили в пресс-центре премьер-министра страны Нафтали Беннета.

По данным газеты The Jerusalem Post, в ходе столкновения с израильскими военнослужащими на фоне арестов было убито пять палестинцев в районах Бейт Анан и Баркин на западном берегу реки Иордан.

Ранее Лайф сообщал о перехвате Израилем ракеты, запущенной из сектора Газа. Граничащие с палестинским анклавом районы были подвержены обстрелам в течение трёх дней.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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