Пять палестинцев погибли в ходе столкновений с израильскими военными

Власти Израиля сообщили о проведении силами безопасности страны операции против израильского движения сопротивления ХАМАС. По данным разведки еврейского государства, боевики готовили атаку на территории страны.

"Сегодня ночью силы безопасности провели операцию в Иудее и Самарии против террористов ХАМАС, которые собирались осуществить теракты в ближайшее время. Бойцы и командиры действовали так, как от них ожидалось, вступили в бой, и мы полностью их поддерживаем", — сообщили в пресс-центре премьер-министра страны Нафтали Беннета.

По данным газеты The Jerusalem Post, в ходе столкновения с израильскими военнослужащими на фоне арестов было убито пять палестинцев в районах Бейт Анан и Баркин на западном берегу реки Иордан.