ХАМАС поздравило "Талибан" с победой над "американской оккупацией" в Афганистане

Палестинское движение ХАМАС поздравило представителей "Талибана"* и всех афганцев с победой над "американской оккупацией" и с захватом власти в стране. Об этом сообщает портал "Дунья аль-ватан" со ссылкой на распространённое хамасовцами заявление.

"ХАМАС поздравляет мусульманский афганский народ с поражением американской оккупации на всех афганских землях, а также движение "Талибан" и его мужественное руководство с этой победой, которая стала кульминацией его продолжительного джихада на протяжении последних 20 лет", — говорится в заявлении ХАМАС.

Группировка также отметила, что уход американцев подтверждает необходимость сопротивления народов, в том числе палестинского, для будущей победы, и пожелала жителям Афганистана дальнейших успехов.