НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

ХАМАС поздравило "Талибан" с победой над "американской оккупацией" в Афганистане

Палестинское движение отметило, что уход США подтверждает необходимость сопротивления народов.

16 августа, 20:00
<p>Фото © ТАСС / ZUMA Wire</p>

Фото © ТАСС / ZUMA Wire

Палестинское движение ХАМАС поздравило представителей "Талибана"* и всех афганцев с победой над "американской оккупацией" и с захватом власти в стране. Об этом сообщает портал "Дунья аль-ватан" со ссылкой на распространённое хамасовцами заявление.

"ХАМАС поздравляет мусульманский афганский народ с поражением американской оккупации на всех афганских землях, а также движение "Талибан" и его мужественное руководство с этой победой, которая стала кульминацией его продолжительного джихада на протяжении последних 20 лет", — говорится в заявлении ХАМАС.

Посол РФ в Кабуле назвал охраняющих дипмиссию талибов адекватными мужиками

Посол РФ в Кабуле назвал охраняющих дипмиссию талибов адекватными мужиками

Группировка также отметила, что уход американцев подтверждает необходимость сопротивления народов, в том числе палестинского, для будущей победы, и пожелала жителям Афганистана дальнейших успехов.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. Его местонахождение неизвестно. Вслед за президентом покинуть Афганистан решили тысячи жителей, в Кабуле началась паника, однако аэропорт прекратил обслуживание гражданских рейсов. В результате отчаявшиеся афганцы начали цепляться за улетающие самолёты американских вооружённых сил. Эти попытки закончились трагедией.

Захарова сообщила о взаимодействии РФ со всеми силами в Афганистане

Захарова сообщила о взаимодействии РФ со всеми силами в Афганистане

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1