ХАМАС поздравило "Талибан" с победой над "американской оккупацией" в Афганистане
Палестинское движение отметило, что уход США подтверждает необходимость сопротивления народов.
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Палестинское движение ХАМАС поздравило представителей "Талибана"* и всех афганцев с победой над "американской оккупацией" и с захватом власти в стране. Об этом сообщает портал "Дунья аль-ватан" со ссылкой на распространённое хамасовцами заявление.
"ХАМАС поздравляет мусульманский афганский народ с поражением американской оккупации на всех афганских землях, а также движение "Талибан" и его мужественное руководство с этой победой, которая стала кульминацией его продолжительного джихада на протяжении последних 20 лет", — говорится в заявлении ХАМАС.
Группировка также отметила, что уход американцев подтверждает необходимость сопротивления народов, в том числе палестинского, для будущей победы, и пожелала жителям Афганистана дальнейших успехов.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. Его местонахождение неизвестно. Вслед за президентом покинуть Афганистан решили тысячи жителей, в Кабуле началась паника, однако аэропорт прекратил обслуживание гражданских рейсов. В результате отчаявшиеся афганцы начали цепляться за улетающие самолёты американских вооружённых сил. Эти попытки закончились трагедией.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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