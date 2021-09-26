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Доктор Комаровский назвал основные способы профилактики ковида

По его словам, сейчас в мире преобладает самый опасный штамм "дельта".

26 сентября, 10:20

Фото © Instagram / uakomar

Проветривание помещений и вакцинация на сегодняшний день являются основными способами профилактики коронавирусной инфекции. Об этом в интервью телеканалу "Украина 24" рассказал врач и телеведущий Евгений Комаровский.

По словам медика, форточки необходимо открывать во всех помещениях, где это возможно. Встречи же с людьми лучше всего проводить на открытом воздухе, чтобы минимизировать возможность заражения.

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"Всё, что мы можем сейчас, — вентиляция помещений и вакцинация. Открывайте форточки там, где только можно", — сказал Комаровский.

Врач добавил, что сейчас во всём мире преобладает так называемый дельта-штамм коронавируса, который уже в скором времени вытеснит все остальные мутации.

Ранее другой врач и телеведущий — Александр Мясников — заявил, что в России не будет коллективного иммунитета к коронавирусу.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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