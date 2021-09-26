Фура раздавила легковушку на трассе под Нижним Новгородом, погибло три человека

На федеральной трассе Нижний Новгород — Казань произошло лобовое столкновение фуры с легковым автомобилем Renault. В результате аварии погибло три человека, находившихся в легковушке, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

На кадрах с места происшествия видно, как в результате сильнейшего столкновения легковой автомобиль просто раздавило. Фура значительных повреждений не получила.

"На месте ДТП работают полицейские и экстренные службы, возможно непродолжительное перекрытие трассы. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего", — говорится в сообщении.