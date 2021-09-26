Фура раздавила легковушку на трассе под Нижним Новгородом, погибло три человека
На месте работают полицейские и экстренные службы. Дорога, возможно, будет временно перекрыта.
Фото © ГУ МВД России по Нижегородской области
На федеральной трассе Нижний Новгород — Казань произошло лобовое столкновение фуры с легковым автомобилем Renault. В результате аварии погибло три человека, находившихся в легковушке, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
На кадрах с места происшествия видно, как в результате сильнейшего столкновения легковой автомобиль просто раздавило. Фура значительных повреждений не получила.
"На месте ДТП работают полицейские и экстренные службы, возможно непродолжительное перекрытие трассы. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего", — говорится в сообщении.
Ранее в Петербурге водитель погиб, пытаясь уйти от сотрудников ДПС. На место аварии прибыли полицейские, сотрудники экстренных служб и бригада скорой помощи.
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