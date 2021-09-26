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Фура раздавила легковушку на трассе под Нижним Новгородом, погибло три человека

На месте работают полицейские и экстренные службы. Дорога, возможно, будет временно перекрыта.

26 сентября, 10:16
<p>Фото © ГУ МВД России по Нижегородской области</p>

Фото © ГУ МВД России по Нижегородской области

На федеральной трассе Нижний Новгород — Казань произошло лобовое столкновение фуры с легковым автомобилем Renault. В результате аварии погибло три человека, находившихся в легковушке, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

На кадрах с места происшествия видно, как в результате сильнейшего столкновения легковой автомобиль просто раздавило. Фура значительных повреждений не получила.

"На месте ДТП работают полицейские и экстренные службы, возможно непродолжительное перекрытие трассы. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего", говорится в сообщении.

Три человека погибли и пять пострадали в жутком ДТП в Кемеровской области

Три человека погибли и пять пострадали в жутком ДТП в Кемеровской области

Ранее в Петербурге водитель погиб, пытаясь уйти от сотрудников ДПС. На место аварии прибыли полицейские, сотрудники экстренных служб и бригада скорой помощи.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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