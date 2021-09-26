Около двух тысяч полицейских обеспечивают безопасность на выборах в Берлине
Стражи порядка размещены так, чтобы в кратчайшее время они смогли достичь любого избирательного участка.
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Почти две тысячи сотрудников правоохранительных органов ФРГ задействованы в обеспечении безопасности в Берлине в день выборов в бундестаг.
"С самого раннего утра наши коллеги заботятся о вашей безопасности. Сегодня будет задействовано до 1750 сотрудников", — говорится в твиттере берлинской полиции.
Как уточнили РИА "Новости" в департаменте сената Берлина по внутренней политике, полиция появится при необходимости, но не будет охранять каждый избирательный участок. В немецком правительстве пояснили, что "в настоящий момент нет сигналов о том, что [ситуация в области безопасности 26 сентября] будет нестабильна". Полицейских в городе разместили таким образом, чтобы они в кратчайшее время смогли достичь любого избирательного участка и предотвратить возможные конфликты.
Напомним, что действующий канцлер Германии Ангела Меркель, полномочия которой истекают в сентябре, уже проголосовала по почте. Такое голосование началось в ФРГ 16 августа. В ЦИК страны отметили, что на выборах в бундестаг ожидается рекордное число проголосовавших по почте. Это связано с продолжающейся пандемией ковида. Всего в стране работает почти 60 тысяч избирательных участков. Они открыты до 18:00 (19:00 мск). По предварительным опросам, в новый бундестаг могут попасть шесть крупнейших партий ФРГ.
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