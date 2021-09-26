Около двух тысяч полицейских обеспечивают безопасность на выборах в Берлине

Почти две тысячи сотрудников правоохранительных органов ФРГ задействованы в обеспечении безопасности в Берлине в день выборов в бундестаг.

"С самого раннего утра наши коллеги заботятся о вашей безопасности. Сегодня будет задействовано до 1750 сотрудников", — говорится в твиттере берлинской полиции.

Как уточнили РИА "Новости" в департаменте сената Берлина по внутренней политике, полиция появится при необходимости, но не будет охранять каждый избирательный участок. В немецком правительстве пояснили, что "в настоящий момент нет сигналов о том, что [ситуация в области безопасности 26 сентября] будет нестабильна". Полицейских в городе разместили таким образом, чтобы они в кратчайшее время смогли достичь любого избирательного участка и предотвратить возможные конфликты.