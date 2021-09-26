НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Сенате США призвали переключиться на борьбу с "угрозами" от России и Китая

Причём там заметили, что необходимо вкладываться в дипломатические средства противостояния, а не в военные.

26 сентября, 09:52
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Вашингтону следует направить все свободные ресурсы на борьбу с угрозой со стороны России и Китая. Такое мнение высказал американский сенатор от Демократической партии Кристиан Мерфи.

По словам Мерфи, после того как США вывели свои войска из Афганистана, в стране появилось большое количество денежных, людских и интеллектуальных ресурсов, которые стоит направить в нужное русло. Причём, как подчеркнул политик, американским властям важно вкладываться в развитие дипломатических средств, а не военных.

РФ ожидает отказа США от методов навязывания собственной модели развития

РФ ожидает отказа США от методов навязывания собственной модели развития

"Когда в американских военных продовольственных магазинах работает больше людей, чем в Госдепе, когда Минобороны оказывается единственной структурой, имеющей достаточно ресурсов для оперативного развёртывания в зоне конфликта, тогда мы получаем то, на что сами напросились, — асимметричное военное столкновение с такими странами, как Китай и Россия, в котором мы проигрываем", — говорится в заявлении Мерфи на его сайте.

Ранее Лайф писал, что глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин призвал российские власти не терять бдительности в связи с созданием нового военного альянса — AUKUS, в который вошли Австралия, Великобритания и США.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Нарышкин назвал непрофессиональным доклад разведки США о происхождении ковида

сегодня в 07:45

Около двух тысяч полицейских обеспечивают безопасность на выборах в Берлине

сегодня в 09:57

Нарышкин призвал не терять бдительность после создания альянса AUKUS

сегодня в 08:52

Вооружённый водитель Mercedes сбежал от сотрудников ГИБДД в Москве

сегодня в 10:08

Кошка почти 3 недели дожидается спасения из разрушенного взрывом дома в Ногинске

сегодня в 10:02

Новости партнеров

Layer 1