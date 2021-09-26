В Сенате США призвали переключиться на борьбу с "угрозами" от России и Китая
Причём там заметили, что необходимо вкладываться в дипломатические средства противостояния, а не в военные.
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Вашингтону следует направить все свободные ресурсы на борьбу с угрозой со стороны России и Китая. Такое мнение высказал американский сенатор от Демократической партии Кристиан Мерфи.
По словам Мерфи, после того как США вывели свои войска из Афганистана, в стране появилось большое количество денежных, людских и интеллектуальных ресурсов, которые стоит направить в нужное русло. Причём, как подчеркнул политик, американским властям важно вкладываться в развитие дипломатических средств, а не военных.
"Когда в американских военных продовольственных магазинах работает больше людей, чем в Госдепе, когда Минобороны оказывается единственной структурой, имеющей достаточно ресурсов для оперативного развёртывания в зоне конфликта, тогда мы получаем то, на что сами напросились, — асимметричное военное столкновение с такими странами, как Китай и Россия, в котором мы проигрываем", — говорится в заявлении Мерфи на его сайте.
Ранее Лайф писал, что глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин призвал российские власти не терять бдительности в связи с созданием нового военного альянса — AUKUS, в который вошли Австралия, Великобритания и США.
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