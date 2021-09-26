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Нарышкин заявил о способности России обеспечить безопасность страны в киберсфере

По его словам, на Западе усиливается киберпотенциал, поэтому Москва стремится не отставать от партнёров.

26 сентября, 09:32
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В США и странах – членах НАТО усиливается наступательный киберпотенциал, но Россия сможет обеспечить национальную безопасность страны в этой сфере. Об этом в интервью RT заверил глава СВР России Сергей Нарышкин.

"Мы видим, как наши партнёры наращивают свой наступательный киберпотенциал как в США, так и странах – членах НАТО, но я могу заверить зрителей этой программы, что Россия способна обеспечить и обеспечит информационную безопасность", — сказал Нарышкин.

По словам руководителя внешней разведки России, ситуация в киберсфере активно мониторится, поскольку нельзя отставать от западных партнёров. РФ, в свою очередь, вносит вклад в создание системы глобальной безопасности в цифровом пространстве.

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16–17 сентября Россия и Нидерланды провели в Гааге первые межведомственные консультации по вопросам кибербезопасности. Они констатировали необходимость недопущения конфронтации в цифровой сфере.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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