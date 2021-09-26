Нарышкин заявил о способности России обеспечить безопасность страны в киберсфере

В США и странах – членах НАТО усиливается наступательный киберпотенциал, но Россия сможет обеспечить национальную безопасность страны в этой сфере. Об этом в интервью RT заверил глава СВР России Сергей Нарышкин.

"Мы видим, как наши партнёры наращивают свой наступательный киберпотенциал как в США, так и странах – членах НАТО, но я могу заверить зрителей этой программы, что Россия способна обеспечить и обеспечит информационную безопасность", — сказал Нарышкин.

По словам руководителя внешней разведки России, ситуация в киберсфере активно мониторится, поскольку нельзя отставать от западных партнёров. РФ, в свою очередь, вносит вклад в создание системы глобальной безопасности в цифровом пространстве.