Netflix показал тизер сериала "Песочный человек" по комиксам Нила Геймана
Главную роль в нём сыграет английский актёр Том Старридж, известный по комедии "Рок-волна".
Скриншот из видео © YouTube
Netflix показал проморолик к сериалу "Песочный человек" (The Sandman), адаптированный по одноимённому комиксу Нила Геймана. Трейлер показали на фан-мероприятии Tudum.
Презентовал ролик длиною чуть больше минуты сам автор комиксов, а также исполнитель главной роли Том Старридж вместе с Кирби Хауэлл-Батист, которая сыграет роль Смерти. Также стало известно, что в сериале появится Гвендолин Кристи, известная по роли Бриенны Тарт в "Игре престолов", Дженна Коулман из "Доктора Кто", Александр Парк, Донна Престон и другие.
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Исполнительным продюсером картины выступил сценарист Аллан Хейнберг, который работал над "Чудо-женщиной". Дату премьеры экранизации комикса создатели не сообщили, но уже сейчас известно, что свет увидят 11 эпизодов.
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