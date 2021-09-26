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Netflix показал тизер сериала "Песочный человек" по комиксам Нила Геймана

Главную роль в нём сыграет английский актёр Том Старридж, известный по комедии "Рок-волна".

26 сентября, 09:17

Скриншот из видео © YouTube

Netflix показал проморолик к сериалу "Песочный человек" (The Sandman), адаптированный по одноимённому комиксу Нила Геймана. Трейлер показали на фан-мероприятии Tudum.

Презентовал ролик длиною чуть больше минуты сам автор комиксов, а также исполнитель главной роли Том Старридж вместе с Кирби Хауэлл-Батист, которая сыграет роль Смерти. Также стало известно, что в сериале появится Гвендолин Кристи, известная по роли Бриенны Тарт в "Игре престолов", Дженна Коулман из "Доктора Кто", Александр Парк, Донна Престон и другие.

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Исполнительным продюсером картины выступил сценарист Аллан Хейнберг, который работал над "Чудо-женщиной". Дату премьеры экранизации комикса создатели не сообщили, но уже сейчас известно, что свет увидят 11 эпизодов.

Ранее Лайф сообщал, что компания Netflix продлила сериал "Ведьмак" ещё на один сезон.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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