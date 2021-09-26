Netflix показал тизер сериала "Песочный человек" по комиксам Нила Геймана

Презентовал ролик длиною чуть больше минуты сам автор комиксов, а также исполнитель главной роли Том Старридж вместе с Кирби Хауэлл-Батист, которая сыграет роль Смерти. Также стало известно, что в сериале появится Гвендолин Кристи, известная по роли Бриенны Тарт в "Игре престолов", Дженна Коулман из "Доктора Кто", Александр Парк, Донна Престон и другие.