Кошка почти 3 недели дожидается спасения из разрушенного взрывом дома в Ногинске

В Подмосковье в ногинской многоэтажке, где 8 сентября произошёл взрыв, своего спасения дожидается чёрная кошка. На протяжении почти трёх недель красавица сидит на подоконнике и ждёт хозяев.

Во время эвакуации супружеская пара не успела забрать с собой питомицу, и теперь она заперта одна в пустой квартире. Жители не могут спасти кошку самостоятельно, так как подходить к зданию небезопасно.

"Жива! Выходит на окно! Пыталась сама спрыгнуть вчера, но, видимо, уже обессилела. Спасите нашу кошку! Мы и так потеряли всё, дайте спасти хоть животное!" — обратилась за помощью в соцсетях владелица кошки.