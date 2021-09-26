НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Кошка почти 3 недели дожидается спасения из разрушенного взрывом дома в Ногинске

До сих пор в здании остаются и другие животные, однако спецтехника не может к нему подъехать.

26 сентября, 10:02
<p>Фото © t.me /<a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> SHOT</a></p>

Фото © t.me / SHOT

В Подмосковье в ногинской многоэтажке, где 8 сентября произошёл взрыв, своего спасения дожидается чёрная кошка. На протяжении почти трёх недель красавица сидит на подоконнике и ждёт хозяев.

Во время эвакуации супружеская пара не успела забрать с собой питомицу, и теперь она заперта одна в пустой квартире. Жители не могут спасти кошку самостоятельно, так как подходить к зданию небезопасно.

"Жива! Выходит на окно! Пыталась сама спрыгнуть вчера, но, видимо, уже обессилела. Спасите нашу кошку! Мы и так потеряли всё, дайте спасти хоть животное!" обратилась за помощью в соцсетях владелица кошки.

До сих пор в разрушенном здании остаются и другие животные. Однако многоэтажка огорожена забором, поэтому спасательная техника не может к ней подъехать. Как сообщил Лайфу источник, есть угроза обрушения оставшейся конструкции дома из-за отсутствия железобетонных перекрытий. Тем не менее волонтёры пытаются вызволять из здания животных. Ранее сегодня им удалось спасти кошку.

Напомним, взрыв газа в подмосковном Ногинске произошёл 8 сентября в 6:53 по адресу ул. 28 Июня, дом 9А. Взрывная волна повредила более двадцати квартир, а некоторые из них оказались практически полностью разрушены. В результате погибло семь человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Лайф публиковал списки пострадавших и погибших.

Главу обслуживавшей дом в Ногинске газовой компании поместили под домашний арест

Главу обслуживавшей дом в Ногинске газовой компании поместили под домашний арест

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1