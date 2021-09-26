Кошка почти 3 недели дожидается спасения из разрушенного взрывом дома в Ногинске
До сих пор в здании остаются и другие животные, однако спецтехника не может к нему подъехать.
Фото © t.me / SHOT
В Подмосковье в ногинской многоэтажке, где 8 сентября произошёл взрыв, своего спасения дожидается чёрная кошка. На протяжении почти трёх недель красавица сидит на подоконнике и ждёт хозяев.
Во время эвакуации супружеская пара не успела забрать с собой питомицу, и теперь она заперта одна в пустой квартире. Жители не могут спасти кошку самостоятельно, так как подходить к зданию небезопасно.
"Жива! Выходит на окно! Пыталась сама спрыгнуть вчера, но, видимо, уже обессилела. Спасите нашу кошку! Мы и так потеряли всё, дайте спасти хоть животное!" — обратилась за помощью в соцсетях владелица кошки.
До сих пор в разрушенном здании остаются и другие животные. Однако многоэтажка огорожена забором, поэтому спасательная техника не может к ней подъехать. Как сообщил Лайфу источник, есть угроза обрушения оставшейся конструкции дома из-за отсутствия железобетонных перекрытий. Тем не менее волонтёры пытаются вызволять из здания животных. Ранее сегодня им удалось спасти кошку.
Напомним, взрыв газа в подмосковном Ногинске произошёл 8 сентября в 6:53 по адресу ул. 28 Июня, дом 9А. Взрывная волна повредила более двадцати квартир, а некоторые из них оказались практически полностью разрушены. В результате погибло семь человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Лайф публиковал списки пострадавших и погибших.
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