Вооружённый водитель Mercedes сбежал от сотрудников ГИБДД в Москве

В Москве 38-летний водитель автомобиля Mercedes, вооружённый пистолетом, сбежал от сотрудников ГИБДД. Об этом сообщил телеканал "360".

Инцидент произошёл на улице 8 Марта. После остановки машины мужчина выбежал и скрылся в неизвестном направлении, прихватив с собой пистолет.

"Сотрудники ГИБДД остановили машину Mercedes для стандартной проверки документов. Водитель резко затормозил, открыл дверь и выбежал. В руках у него был предмет, похожий на пистолет", — рассказали kp.ru в московском ГУ МВД.