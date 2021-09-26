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Вооружённый водитель Mercedes сбежал от сотрудников ГИБДД в Москве

Причина такого поведения неизвестна, перестрелки не было. Полицейские ищут беглеца.

26 сентября, 10:08
<p>Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

В Москве 38-летний водитель автомобиля Mercedes, вооружённый пистолетом, сбежал от сотрудников ГИБДД. Об этом сообщил телеканал "360".

Инцидент произошёл на улице 8 Марта. После остановки машины мужчина выбежал и скрылся в неизвестном направлении, прихватив с собой пистолет.

"Сотрудники ГИБДД остановили машину Mercedes для стандартной проверки документов. Водитель резко затормозил, открыл дверь и выбежал. В руках у него был предмет, похожий на пистолет", — рассказали kp.ru в московском ГУ МВД.

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Ранее в Москве водителя такси со своим пассажиром сбил автомобиль, когда они пошли оценить повреждения после попадания в мелкое ДТП. Таксист от полученных травм скончался на месте, его клиента госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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