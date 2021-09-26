Нарышкин заявил об отсутствии "гаванского синдрома" у российских разведчиков

"Что касается вашего вопроса, были ли у нас случаи, так сказать, испытывали ли сотрудники Службы внешней разведки России такое влияние в какой-либо стране — нет", — отметил Нарышкин.

О "гаванском синдроме" стало известно несколько лет назад. В 2017 году сообщалось, что десятки сотрудников американского посольства на Кубе якобы подверглись "акустическим атакам", источник которых до сих пор не установлен. Гавана заявляла об отсутствии доказательств воздействия такого рода на дипломатов в стране. В октябре 2017 года кубинские эксперты также заявляли, что США могли принять за "акустические атаки" стрекот сверчков или цикад. В 2018 году сотрудники американской дипмиссии в Китае пожаловались на те же симптомы, что и на Кубе.