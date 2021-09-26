Метеоролог Тишковец предрёк москвичам "прокси" бабье лето

В Москве к следующим выходным установится сухая и солнечная погода, жителей столицы ждёт не классическое, а так называемое прокси бабье лето. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Наступит довольно длительный период относительно сухой и солнечной погоды с претензией на статус старого бабьего лета, которое обычно и приходит в Европу на стыке сентября и октября. Конечно, это не будет идеальным бабьим летом в его классическом понимании, а скорее его заменителем, поэтому грядущие метеоусловия вполне заслуживают репутацию "прокси" бабьего лета", — написал он в "Инстаграме".

Синоптик пояснил, что в ближайшие двое суток метеоусловия в Центральной России будут определяться тыловой частью североатлантического циклона и ждать потепления выше 9–11 градусов не стоит. Однако уже в ночь на вторник инициативу в атмосфере перехватит скандинавский антициклон, который станет постепенно усиливать свои позиции и сохранит за собой господство на неделю — до 4–5 октября. К выходным стоит ждать в столице температуру от 10 до 15 градусов. А в Подмосковье она может подрасти и до 17 градусов тепла.